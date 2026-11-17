Die A-Junioren des JFV Wolfstein mussten bei Schott Mainz eine äußerst bittere Niederlage hinnehmen. Eisbachtals C-Junioren trotzen derweil der schwierigen personellen Lage und bleiben in der Regionalliga weiter oben dran.
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Wolfsteins U19 musste sich in Mainz geschlagen geben, obwohl deutlich mehr drin gewesen wäre. Eisbachtals U15 überzeugte nur wenige Kilometer entfernt und bleibt weiter oben dran.A-Jugend, Regionalliga SüdwestTSV Schott Mainz – JFV Wolfstein Ww/Sieg 4:1 (2:1).