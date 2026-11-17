Eisbachtal bleibt auf Kurs Wolfsteins U19 vergibt die größte Chance aus elf Metern Jona Heck 17.11.2026, 05:00 Uhr

i Wolfsteins A-Junioren (in Weiß) mussten sich auch beim TSV Schott Mainz geschlagen geben. Dabei war für das Team von Trainer Matthias Liedtke deutlich mehr drin. Manfred Böhmer/balu

Die A-Junioren des JFV Wolfstein mussten bei Schott Mainz eine äußerst bittere Niederlage hinnehmen. Eisbachtals C-Junioren trotzen derweil der schwierigen personellen Lage und bleiben in der Regionalliga weiter oben dran.

Wolfsteins U19 musste sich in Mainz geschlagen geben, obwohl deutlich mehr drin gewesen wäre. Eisbachtals U15 überzeugte nur wenige Kilometer entfernt und bleibt weiter oben dran. A-Jugend, Regionalliga Südwest﻿TSV Schott Mainz – JFV Wolfstein Ww/Sieg 4:1 (2:1).







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