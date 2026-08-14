Auch Eisbachtal mit Heimspiel
Wolfsteins U19 startet in die Regionalliga-Saison
Symbolbild
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dpa

Der Nachwuchs im Jugendfußball fiebert dem Saisonstart in der Regionalliga entgegen. Wolfstein und Eisbachtal stehen vor spannenden Duellen. Beide Teams sind heiß auf den Auftakt und peilen einen erfolgreichen Start an.

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In der Spielzeit 2026/2027 gehen zwei Teams aus den Kreisen Westerwald und Altenkirchen in der Junioren-Regionalliga an den Start. Bei den A-Jugendlichen ist es der JFV Wolfstein mit Trainer Matthias Liedtke, bei den C-Jugendlichen sind es die Eisbachtaler Sportfreunde mit Trainer Philipp Franke.
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