Wolfsteins U19 setzt in drei Tagen zwei Ausrufezeichen

Wolfsteins A-Junioren gewinnen gleich beide Spiele gegen die ärgsten Verfolger. Eisbachtals C-Junioren fegen über Wolfstein, Oberbiebers D-Jugend hadert mit dem Schiedsrichter gegen Wirges.
Lesezeit 3 Minuten
In den Jugendfußball-Rheinlandligen wurden einige Spiele aufgrund der Witterungsbedingungen und Platzverhältnisse abgesetzt beziehungsweise verschoben. Daher spielten nur Teile der Teams aus den Kreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwald.A-Jugend, RheinlandligaJFV Wolfstein Ww/Sieg – JSG Altenkirchen 2:0 (1:0) / JSG Untermosel Kobern-Gondorf – JFV Wolfstein Ww/Sieg 1:2 (0:2).