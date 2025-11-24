Jugendfußball-Rheinlandliga Wolfsteins U19 setzt in drei Tagen zwei Ausrufezeichen 24.11.2025, 21:44 Uhr

i Schnee und Frost sind zu erahnen: Im C-Jugendspiel zwischen Eisbachtal und Wolfstein waren Lenn-Lasse Schuhmacher (in Rot) und die „Eisbären" den „Wölfen" um Nevio Remy (in Blau) meist einen Schritt voraus. Andreas Hergenhahn

Wolfsteins A-Junioren gewinnen gleich beide Spiele gegen die ärgsten Verfolger. Eisbachtals C-Junioren fegen über Wolfstein, Oberbiebers D-Jugend hadert mit dem Schiedsrichter gegen Wirges.

In den Jugendfußball-Rheinlandligen wurden einige Spiele aufgrund der Witterungsbedingungen und Platzverhältnisse abgesetzt beziehungsweise verschoben. Daher spielten nur Teile der Teams aus den Kreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwald. A-Jugend, RheinlandligaJFV Wolfstein Ww/Sieg – JSG Altenkirchen 2:0 (1:0) / JSG Untermosel Kobern-Gondorf – JFV Wolfstein Ww/Sieg 1:2 (0:2).







