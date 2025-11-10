A-Junioren lassen Punkte
Wolfsteins D-Junioren sorgen für ein Stück Geschichte
Mehmet Ali Algül (in Rot) und seine JSG Altenkirchen gewannen gegen Nikos Mertes (in Weiß) und den JFV Wittlicher Tal in der Nachspielzeit einen Punkt.
Jürgen Augst/byJogi

In den Jugendfußball-Rheinlandligen war am Wochenende einiges los. In der A-Jugend rückt Neitersen näher an Wolfstein ran, bei den D-Junioren feiert der JFV Wolfstein nicht nur die drei Punkte. 

In den Junioren-Rheinlandligen konnten die A-Junioren des JFV Wolfstein Ww/Sieg das erste Mal keinen Sieg einfahren. Bei den D-Junioren feierten die Wolfsteiner ein kleines Stück Geschichte. Neitersens A-Junioren sind nach dem Kantersieg gegen Rhein-Hunsrück Wolfstein weiter oben auf, Altenkirchens B-Jugend feiert einen gewonnenen Punkt in der Nachspielzeit.

