A-Junioren lassen Punkte Wolfsteins D-Junioren sorgen für ein Stück Geschichte 10.11.2025, 15:13 Uhr

i Mehmet Ali Algül (in Rot) und seine JSG Altenkirchen gewannen gegen Nikos Mertes (in Weiß) und den JFV Wittlicher Tal in der Nachspielzeit einen Punkt. Jürgen Augst/byJogi

In den Jugendfußball-Rheinlandligen war am Wochenende einiges los. In der A-Jugend rückt Neitersen näher an Wolfstein ran, bei den D-Junioren feiert der JFV Wolfstein nicht nur die drei Punkte.

In den Junioren-Rheinlandligen konnten die A-Junioren des JFV Wolfstein Ww/Sieg das erste Mal keinen Sieg einfahren. Bei den D-Junioren feierten die Wolfsteiner ein kleines Stück Geschichte. Neitersens A-Junioren sind nach dem Kantersieg gegen Rhein-Hunsrück Wolfstein weiter oben auf, Altenkirchens B-Jugend feiert einen gewonnenen Punkt in der Nachspielzeit.







