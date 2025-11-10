Wolfsteins D-Junioren sorgen für ein Stück Geschichte

In den Jugendfußball-Rheinlandligen war am Wochenende einiges los. In der A-Jugend rückt Neitersen näher an Wolfstein ran, bei den D-Junioren feiert der JFV Wolfstein nicht nur die drei Punkte.
In den Junioren-Rheinlandligen konnten die A-Junioren des JFV Wolfstein Ww/Sieg das erste Mal keinen Sieg einfahren. Bei den D-Junioren feierten die Wolfsteiner ein kleines Stück Geschichte. Neitersens A-Junioren sind nach dem Kantersieg gegen Rhein-Hunsrück Wolfstein weiter oben auf, Altenkirchens B-Jugend feiert einen gewonnenen Punkt in der Nachspielzeit.