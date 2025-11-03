Jugendfußball-Regionalliga
Wolfsteins beste Halbzeit reicht nicht gegen die TuS
Der JFV Wolfstein (in Blau) verlangte der TuS Koblenz (in Gelb) alles ab. Am Ende setzte sich der Favorit aus Koblenz aber mit 3:1 durch.
In den Jugendfußball-Regionalligen mussten sich alle vier Westerwälder Teams geschlagen geben. Dabei gelang nur dem JFV Wolfstein Ww/Sieg ein eigener Treffer, die Offensivreihen der anderen Teams zeigten sich zu inkonsequent.

In den Junioren-Regionalligen mussten die Westerwälder Teams allesamt Niederlagen hinnehmen. Bei den A-Junioren gab es für Eisbachtal und Wirges deutliche Schlappen gegen Gau-Odernheim und Trier, bei den B-Junioren mussten sich Wirges und Wolfstein Trier und Koblenz geschlagen geben.

