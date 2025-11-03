Wolfsteins beste Halbzeit reicht nicht gegen die TuS

In den Jugendfußball-Regionalligen mussten sich alle vier Westerwälder Teams geschlagen geben. Dabei gelang nur dem JFV Wolfstein Ww/Sieg ein eigener Treffer, die Offensivreihen der anderen Teams zeigten sich zu inkonsequent.
In den Junioren-Regionalligen mussten die Westerwälder Teams allesamt Niederlagen hinnehmen. Bei den A-Junioren gab es für Eisbachtal und Wirges deutliche Schlappen gegen Gau-Odernheim und Trier, bei den B-Junioren mussten sich Wirges und Wolfstein Trier und Koblenz geschlagen geben.