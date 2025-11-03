Jugendfußball-Regionalliga Wolfsteins beste Halbzeit reicht nicht gegen die TuS 03.11.2025, 18:00 Uhr

i Der JFV Wolfstein (in Blau) verlangte der TuS Koblenz (in Gelb) alles ab. Am Ende setzte sich der Favorit aus Koblenz aber mit 3:1 durch. Manfred Böhmer/balu

In den Jugendfußball-Regionalligen mussten sich alle vier Westerwälder Teams geschlagen geben. Dabei gelang nur dem JFV Wolfstein Ww/Sieg ein eigener Treffer, die Offensivreihen der anderen Teams zeigten sich zu inkonsequent.

In den Junioren-Regionalligen mussten die Westerwälder Teams allesamt Niederlagen hinnehmen. Bei den A-Junioren gab es für Eisbachtal und Wirges deutliche Schlappen gegen Gau-Odernheim und Trier, bei den B-Junioren mussten sich Wirges und Wolfstein Trier und Koblenz geschlagen geben.







