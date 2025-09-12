Aus Westerwälder Sicht liegt klar das B-Jugend-Regionalligaderby in Nauroth im Fokus. Der heimsiche JFV Wolfstein will den Konkurrenten aus Wirges dabei auf Abstand halten. Bei den A-Junioren steht der älteste Nachwuchs aus Nentershausen und Wirges vor schweren Aufgaben.

A-Junioren

FK Pirmasens – Spfr Eisbachtal (So., 13 Uhr). Beim Tabellenzweiten auf der Husterhöhe hängen die Trauben für die Sportfreunde sicherlich hoch. Mut könnte ihnen machen, dass jüngst der Ludwigshafener SC, selbst nur vier Punkte und drei Plätze vor den „Eisbären“ platziert, dem FKP-Nachwuchs einen Punkt abknöpfte. Gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte (2:6 gegen Gonseheim, 2:8 gegen Eintracht Trier) war das Team von Trainer Hussen Harmouch bisher allerdings chancenlos.

Spvgg EGC Wirges – SV Gonsenheim (So., 14 Uhr). Der älteste Nachwuchs der EGC will endlich ein weiteres Mal punkten. „Nach einem Puntk aus vier Spielen geht es nicht darum, einen Gegner zu dominieren oder wegzuhauen“, weiß Thomas Esch, der Wirgeser Trainer. Vielmehr soll sich seine Elf über den Kampf und die gewonnenen Zweikämpfe das Selbstvertrauen zurückholen, um dann „wieder ins Fußballspielen zu kommen“. In dieser Woche lage der Fokus auf die Arbeit gegen den Ball, speziell auf dem Zweikampfverhalten. Das hat in der Vorwoche in Worms bei der knappen 0:1-Niederlage nicht gepasst. „Wir sind in der zweiten Halbzeit von deren Mentalität aufgefressen worden. Das Zweikampfverhalten hat gefehlt, und dann ist eine Niederlage unnötig.“ Es gilt in der jetzigen Situation, jeden Punkt mitzunehmen, „um ein positives Gefühl zu haben“. „Das können wir nur mit den Grundtugenden erarbeiten“, so Esch abschließend.

B-Junioren

JFV Wolfstein WW/Sieg – Spvgg EGC Wirges (So., 13 Uhr, in Nauroth). Auch wenn die Saison noch jung ist und die Tabelle folglich wenig Aussagekraft besitzt: JFV-Trainer Dominik Neitzert will im Westerwald-Derby die Chance nutzen, mit dem ersten Heim-Dreier der Runde den Abstand zur EGC zunächst auf sechs Punkte zu vergrößern. „Es ist schon ein besonderes Spiel, weil die Jungs sich untereinander kennen und sicher mehr Zuschauer als sonst kommen werden“, so Neitzert, der die Qualitäten der Wirgeser schätzt und sie nicht an der aktuellen Punktlosigkeit misst. „Sie hatten ein schwieriges Auftakt-Programm und haben zuletzt gegen Koblenz gezeigt, dass man sie auf der Rechnung haben muss.“ Seiner Elf verordnet Neitzert Courage. „Wir wollen unseren eingeschlagenen Weg weiter gehen.“

Sascha Münz, der Trainer der EGC, erwartet ein „umkämpftes und enges“ Spiel. Mit Blick auf die Tabelle, weiß er: „Wir sind im Gegensatz zu Wolfstein in der Situation, erste Punkte einfahren zu müssen.“ Trotz einer schwierigen Anfangsphase sei Münz’ Mannschaft „gut drauf“. „Wir gehen optimistisch in das Derby“.