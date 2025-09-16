0:1 und 1:2 hieß es zwischenzeitlich aus Sicht der Wolfsteiner. Am Ende siegten sie aber verdient mit 4:2 gegen die EGC Wirges. Die A-Junioren der Spfr Eisbachtal und aus Wirges verlieren erneut. Der Eisbären-Trainer fühlte sich dabei benachteiligt.

Dass es mindestens einen Westerwälder Sieger in den Junioren-Regionalligen geben würde, war im Vorhinein abzusehen. Denn in der B-Jugend gab es das direkte Duell zwischen Wolfstein und Wirges, mit dem besseren Ende für die Hohen Westerwälder. In der A-Jugend unterlagen beide Teams, dabei fühlten sie sich vor allem bei den Eisbachtalern entscheidend benachteiligt.

A-Junioren

FK Pirmasens – Spfr Eisbachtal 3:1 (1:0). „Ich bin stolz auf meine Jungs“, sagt Hussen Harmouch, Trainer des ältesten „Eisbären“-Nachwuchs’. Trotz vieler Ausfälle und einer Phase von über 30 Minuten in Unterzahl – nach einer für den Trainer „unberechtigten“ Gelb-Roten Karte – habe sein Team alles reingeworfen. Auch beim ersten Gegentor fühlte sich der Eisbachtaler Trainer benachteiligt. „Ein unberechtigter Freistoß führte zu einem Traumtor“, berichtet er über das 1:0 (40.). Und auch die erneute Führung, nachdem xx xxx zwischenzeitlich für die Westerwälder ausglich, fiel in Anschluss an eine Ecke, „die keine war“. „Die Mannschaft hat sich das absolut nicht verdient. Wir geben die Woche Gas und blicken mit derselben Einstellung nach vorne. Wir geben nicht auf“, stellt Harmouch klar. Tore: 1:0 (40.), 1:1 Ibrahim Erol (53.), 2:1 (54.), 3:1 (75.).

Spvgg EGC Wirges – SV Gonsenheim 1:3 (0:2). Thomas Esch, Trainer der Wirgeser A-Jugend sah seine Elf gut ins Spiel finden. „Wir hatten auch die Spielkontrolle über das Spiel“, so der Trainer. Nach vorne fehlte aber die Durchschlagskraft und „dann gehen wir durch individuelle Fehler wieder mal in Rückstand“. Nach dem 0:2 zur Halbzeit sah Esch „direkt eine gute Phase“. Simon Odenthal belohnte die Wirgeser mit dem Anschlusstreffer. „Und auch danach waren wir am Drücker, ohne aber wirklich klare Chancen mehr gehabt zu haben“, so der EGC-Trainer weiter. Zum wiederholten Male habe sich sein Team nun um den verdienten Lohn gebracht. „Das müssen wir schnellstmöglich abhaken, um wieder mit ertrag aus dem Spiel zu gehen. Und wenn es nur ein Punkt ist. Es bringt nichts, wenn wir immer sagen, dass wir gleichwertig sind und die Gegner immer wieder zu Toren einladen.“ Tore: 0:1 Arda Sevda (13.), 0:2 Leon Thurk (37.), 1:2 Simon Odenthal (51.), 1:3 Arda Sevda (83.).

B-Junioren

JFV Wolfstein WW/Sieg – Spvgg EGC Wirges 4:2 (1:1). „Eine gute Mannschaftsleistung. Das Ergebnis tut uns auch im Tabellenbild gut“, sagt JFV-Trainer Dominik Neitzert, der mit seiner Mannschaft nun schon sechs Punkte zwischen sich und dem Westerwälder Rivalen legen konnte. Der Heim-Trainer sah eine ausgeglichene erste Hälfte. Nach besseren Beginn seiner Elf, steigerten sich die Gäste und gingen dann verdient in Führung. „Beim 0:1 schlafen wir in der Mitte“, so Neitzert. Wirges kam nach einem zweiten Ball zu leicht zum Abschluss (26.). Beim Ausgleich profitierte Paul Marian Stein von einem Fehler des Wirgeser Schlussmanns Paul Münz, der den Ball im Dribbling an Stein verlor und der Stürmer ausgleichen konnte (30.).

Nach der Pause sei die Neitzert-Elf dann besser aus der Kabine gekommen, musste aber in dieser Drangphase einen erneuten Rückstand hinnehmen. Nach einem punktgenauen Diagonalball setzte sich Linus Best stark im Eins-gegen-eins durch und erzielte das 1:2 (59.). Erneut lieferte Stein die passende Antwort mit einer guten Einzelleistung (63.). „Dann waren wir am Drücker und sind gut in unsere Abläufe vorne hereingekommen“, erinnert sich Neitzert. Erneut eine Einzelaktion, dieses Mal ein feiner Schlenzer aus 16 Metern von Len Ruben Schmidt, endete in der ersten Führung zum 3:2 (68.). Nach einem Konter, den Marius Breuer zum 4:2 vollendete (71.), war das Derby entschieden. Tore: 0:1 Furkan Aras (26.), 1:1 Paul Marian Stein (30.), 1:2 Linus Best (59.), 2:2 Paul Marian Stein (63.), 3:2 Len Ruben Schmidt (68.), 4:2 Marius Breuer (71.).