Eisbachtals C-Jugend obenauf Wolfsteins A-Junioren mit erster Niederlage in Spiel 18 Lukas Erbelding

Jona Heck 31.03.2026, 11:15 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

In den Junioren-Rheinlandligen gab es bei den A-Junioren eine echte Überraschung. Der bis dato ungeschlagene Spitzenreiter JFV Wolfstein musste die erste Saisonniederlage hinnehmen. Eisbachtals C-Junioren bleiben weiter erster.

Es ist passiert: Am 18. Spieltag der A-Junioren Rheinlandliga musste der JFV Wolfstein Ww/Sieg die erste Niederlage hinnehmen. Eisbachtals C-Junioren bleiben nach einem knappen Auswärtserfolg weiter an der Tabellenspitze. A-Jugend RheinlandligaJFV Bitburg – JFV Wolfstein Ww/Sieg 1:0 (0:0).







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