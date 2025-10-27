Junioren-Rheinlandliga Wolfsteins A-Junioren drehen erst in Halbzeit zwei auf 27.10.2025, 16:51 Uhr

i Die JSG Neuwied (in Weiß) hielt in der ersten Halbzeit gegen den SV Eintracht Trier II (in Blau) gut mit und ging sogar in Führung. Am Ende musste sich die JSG dennoch klar geschlagen geben. Jörg Niebergall

In den Jugendfußball-Rheinlandligen waren die Teams vereinzelt am Wochenende wieder im Einsatz. Der reguläre Spielbetrieb wird ab dem kommenden Wochenende wieder aufgenommen. Wolfsteins A-Junioren werden derweil ihrer Favoritenrolle gerecht.

﻿Die Herbstferien sind vorbei, der Ball rollt wieder. So auch in den Junioren-Rheinlandligen, in denen allerdings am letzten Wochenende vor dem Schulbeginn nur vereinzelt Teams aus den Kreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwald im Einsatz waren.







Artikel teilen

Artikel teilen