In den Jugendfußball-Rheinlandligen waren die Teams vereinzelt am Wochenende wieder im Einsatz. Der reguläre Spielbetrieb wird ab dem kommenden Wochenende wieder aufgenommen. Wolfsteins A-Junioren werden derweil ihrer Favoritenrolle gerecht.
Lesezeit 2 Minuten
Die Herbstferien sind vorbei, der Ball rollt wieder. So auch in den Junioren-Rheinlandligen, in denen allerdings am letzten Wochenende vor dem Schulbeginn nur vereinzelt Teams aus den Kreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwald im Einsatz waren.