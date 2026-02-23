Junioren-Rheinlandpokal Wolfsteins A-Jugend unterliegt Wirges im Elfmeterkrimi Moritz Hannappel 23.02.2026, 11:50 Uhr

i Der älteste Nachwuchs der „Wölfe" aus Weitefeld und Umgebung (in Blau) brachte die klassenhöhere EGC Wirges (in Weiß) ins Wanken, der Regionalligist fiel aber nicht. Jonas Fabian Soler Wittke traf letztlich den entscheidenenden Elfmeter zum 7:6 und sicherte Wirges den Viertelfinaleinzug im Pokal. Manfred Böhmer/balu

In der Liga ist der älteste Jahrgang des JFV Wolfstein auf einem guten Weg in Richtung Regionalliga. Dass sie mit diesem Kaliber mithalten können, bewiesen sie im Rheinlandpokal-Achtelfinale gegen Wirges. Am Ende entschied die Lotterie – für die EGC.

Schon im Vorfeld war zu erhahnen, dass das Achtelfinalspiel im A-Junioren-Rheinlandpokal zwischen dem JFV Wolfstein WW/Sieg und der Svgg EGC Wirges eine enge Angelegenheit werden würde. Und tatsächlich entwickelte sich die Begegnung zwischen dem souveränen Spitzenreiter der Rheinlandliga und dem Drittletzten der Regionalliga zu einem wahren Krimi, der erst im Elfmeterschießen seinen Sieger fand.







