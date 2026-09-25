Jugendfußball-Regionalliga Wolfsteins A-Jugend sieht sich auf einem guten Weg Jona Heck 25.09.2026, 11:56 Uhr

i Voller Fokus in der Regionalliga: Wolfsteins A-Junioren (in Weiß) wollen gegen Herxheim wieder eine Energieleistung auf den Platz bringen. Manfred Böhmer/balu

Mit drei Punkten in Bretzenheim würde die U15 der Sportfreunde Eisbachtal vorübergehend zu den drei besten Teams der Liga gehören. Wolfstein hingegen will mit derselben Energie ins Spiel gehen wie in der Vorwoche.

Beide Westerwälder Regionalliga-Teams im Jugendfußball sind auf dem richtigen Weg. Spielerisch kommen beide Teams immer besser in der Saison an. Wolfsteins A-Junioren wollen die Leistung langsam in Punkte ummünzen, Eisbachtals C-Junioren könnten in die absolute Spitzengruppe vorstoßen.







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