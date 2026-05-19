„Unbeschreibliche Freude“ Wolfsteins A-Jugend kürt sich in Schweich zum Meister Moritz Hannappel 19.05.2026, 15:15 Uhr

i Meister der A-Jugend-Rheinlandliga: Beim Auswärtssieg in Schweich ging der JFV Wolfstein WW/Sieg den letzten Schritt in Richtung Titel. Zwei Spieltage vor Schluss ist die Elf um Meistertrainer Matthias Liedtke (hintere Reihe, Vierter von links) auch rechnerisch nicht mehr einzuholen. Miriam Liedtke

Der älteste Jahrgang des JFV Wolfstein verwandelte direkt ihren ersten Matchball zur A-Jugend-Rheinlandligameisterschaft. Einfach war das Spiel an der Mosel nicht, umso größer war die Freude über den verdienten Erfolg.

Der Meistertitel in der A-Jugend-Rheinlandliga war ihnen eigentlich nicht mehr zu nehmen, nach dem Samstag hatte der JFV Wolfstein in Schweich auch die Gewissheit und wurde nach Spielende mit der Meisterplakette vom Fußballverband Rheinland geehrt. In der C-Jugend sind die Eisbachtaler Sportfreunde weiter auf bestem Wege, ebenfalls die Meisterschaft zu feiern.







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