Der älteste Jahrgang des JFV Wolfstein verwandelte direkt ihren ersten Matchball zur A-Jugend-Rheinlandligameisterschaft. Einfach war das Spiel an der Mosel nicht, umso größer war die Freude über den verdienten Erfolg.
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Der Meistertitel in der A-Jugend-Rheinlandliga war ihnen eigentlich nicht mehr zu nehmen, nach dem Samstag hatte der JFV Wolfstein in Schweich auch die Gewissheit und wurde nach Spielende mit der Meisterplakette vom Fußballverband Rheinland geehrt. In der C-Jugend sind die Eisbachtaler Sportfreunde weiter auf bestem Wege, ebenfalls die Meisterschaft zu feiern.