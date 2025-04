Torreiche Partien konnten die Zuschauer in den Junioren-Rheinlandligen bestaunen. Dabei endeten fast alle Spiele mit einem positiven Ausgang für die Teams aus den Kreisen Altenkirchen und Westerwald.

Manche Teams aus dem Kreis Altenkirchen und dem Kreis Westerwald waren in der Junioren-Rheinlandliga aktiv, andere hatten spielfrei. Insgesamt war es ein sehr erfolgreicher Spieltag, nur die D-Junioren des JFV Wolfstein Ww/Sieg verloren ihr Spiel.

A-Jugend, Rheinlandliga

JFV Wolfstein Ww/Sieg – JSG Mittelrhein 5:3 (3:1). „In der ersten Halbzeit hatten wir wieder Chancen ohne Ende, der Gegner kommt das erste Mal vors Tor und macht das 1:0. Danach haben wir aber unsere Chancen genutzt und sind davongezogen“, erklärte Wolfsteins Trainer André Theis nach der Begegnung. „Dann haben wir ein bisschen den Faden verloren, konnten am Ende aber alles klarmachen. Das Spiel war generell auf einem sehr überschaubaren Niveau. Am Ende zählen die drei Punkte“, betonte er. Tore: 0:1 Bryant Emil Perez Silvestre (9.), 1:1 Leonard Ries (20.), 2:1 Maximilian Riemer (32.), 3:1 Niklas Langenbach (40.), 4:1 Julius Zey (48.), 4:2 Linus Schäfer (60.), 4:3 Enbiya Hanceroglu (66.), 5:3 Lukas Musch (90.+4).

B-Jugend, Rheinlandliga Meisterstaffel

JSG Weyerbusch – FSV Trier-Tarforst 5:0 (3:0). Die JSG Weyerbusch erlebte einen Start nach Maß. Bereits nach acht Minuten führte das Team von Trainer David Nickel mit 2:0. In der Folge spielte die JSG das Spiel clever runter und konnte das Ergebnis auf ein 5:0 ausbauen. Die Weyerbuscher holten drei Punkte, die ihnen sicher guttun dürften. Tore: 1:0 Mory Fofana (4.), 2:0 Bent Loris Kaiser (8.), 3:0 Leander Heiden (20.), 4:0 Alexander Olejnikov (51.), 5:0 Gabriel Hüntner (60.).

Spvgg EGC Wirges – JFV Wittlicher Tal 2:1 (0:0). „Im Gegensatz zum Hinspiel in Wittlich wollten wir diesmal konzentrierter zur Sache gehen und dem Gegner keine Geschenke unterbreiten. Dies gelang uns im gesamten Spielverlauf“, resümierte der Wirgeser Trainer Sascha Münz. „Die Gäste waren aggressiv in den Zweikämpfen und haben uns vor Probleme gestellt. Wir konnten dann verdient mit 2:0 in Führung gehen. Nach dem Anschlusstreffer drückte Wittlich noch mal, wir haben aber bis zum Ende gut verteidigt“, freute er sich. Tore: 1:0 Luca Patrick Matheja (49.), 2:0 Kevin Kirillov (61.), 2:1 Samuel Neises (74.).

C-Jugend, Rheinlandliga Meisterstaffel

JFV Rhein-Hunsrück – VfL Hamm 0:7 (0:5). „Wir konnten auf viele Leistungsträger zurückgreifen, die uns in den letzten Wochen gefehlt haben“, freute sich der VfL-Mannschaftsverantwortliche Christian Seidler. „Der klare Halbzeitstand kam nur dadurch zustande, dass wir extrem konsequent vor dem Tor waren. Rhein-Hunsrück hat seine Chancen allesamt liegen lassen. Daher konnten wir am Ende auch erfreulicherweise zu Null spielen und uns in der zweiten Hälfte ein bisschen vor der anstehenden Englischen Woche schonen“, betonte er. Tore: 0:1 Boris Rashoyan (6.), 0:2 Leon Friesen (9.), 0:3 Yannik Bechthold (10.), 0:4 Rashoyan (21.), 0:5 Bechthold (25.), 0:6 Rashoyan (39.), 0:7 Johannes Kind (47.).

D-Jugend, Rheinlandliga

Ahrweiler BC – Spfr Eisbachtal 0:4 (0:1). „Mit diesem Sieg haben wir jetzt nächste Woche die Chance, Meister zu werden“, freute sich Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt nach der Begegnung. „In der ersten Halbzeit haben wir uns zunächst schwergetan. In der zweiten Hälfte waren wir dann viel giftiger und haben uns viele Chancen rausgespielt. Daher geht der Sieg völlig in Ordnung“, bilanzierte er. Tore: 0:1 Hannes Dorn (19.), 0:2 Lenn Lasse Schuhmacher (41.), 0:3 Linus Gabriel Quast (53.), 0:4 Hannes Dorn (56.).

JFV Wolfstein Ww/Sieg – JFV Schieferland 0:2 (0:1). „In der ersten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams mehrfach hätten treffen können. Wir haben leider nur die Latte getroffen. Den Elfmeter kurz nach der Halbzeit für Schieferland konnten wir nicht mehr ausgleichen. Der Gegner hat mit mehr Wille und Einsatz verdient gewonnen“, musste Wolfsteins Trainer Thomas Pfeiffer neidlos anerkennen. Tore: 0:1 Julian Jäger (22.), 0:2 Florian Speich (32., Elfmeter).