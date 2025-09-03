Der zweite Spieltag in den Jugendfußball-Rheinlandligen ist vorbei. Bei den B- und C-Junioren endete sogar schon der dritte Spieltag, da der zweite bereits unter der Woche stattfand.

Die Junioren-Rheinlandligateams aus den Kreisen Westerwald, Altenkirchen und Neuwied waren am Wochenende wieder im Einsatz. Zudem hatten die B- und C-Junioren den zweiten Spieltag unter der Woche. Von deutlichen Siegen über herbe Niederlagen bis hinzu spannenden Partien war alles dabei.

A-Jugend, Rheinlandliga

JFV Wolfstein Ww/Sieg – Ahrweiler BC 3:1 (2:0). „Ahrweiler legte zunächst sehr stürmisch los. Wir haben uns davon nicht beirren lassen und mit der Führung geantwortet. Danach waren wir spielbestimmend“, erklärte Wolfsteins Trainer Matthias Liedtke. „Der Torwart von Ahrweiler hielt das Spiel offen, dennoch fiel das 2:0 zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt. In der Folge bestimmten wir das Spielgeschehen, und Ahrweiler kam nur noch zum Ehrentreffer. Das war eine überzeugende und geschlossene Mannschaftsleistung“, freute sich Liedtke. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Ömer Abdullah Jaja (4., 44., 67.), 3:1 Elias Luca Holzem (84.).

JSG Neitersen – SG Mülheim-Kärlich 2:2 (1:0). Die JSG Neitersen musste gegen Mülheim-Kärlich spät zwei Gegentreffer hinnehmen und verpasste so den Sieg. Lange sah die JSG nach dem sicheren Sieger aus, Mülheim schockte das Team von Trainer Andreas Nauroth in der Nachspielzeit. Tore: 1:0, 2:0 Finn Johann Schneider (29., 77.), 2:1 Leon Gutknecht (89.), 2:2 Samuel Kettner (90.+4).

B-Jugend, Rheinlandliga

FC Rot-Weiß Koblenz II – JSG Neuwied 1:2 (1:1). Bereits unter der Woche musste sich die JSG Neuwied zu Hause gegen TuS Koblenz II mit 0:9 geschlagen geben. Besser machte es die JSG im Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Koblenz II. Durch den 2:1-Erfolg hat das Team von Peter Kröner die ersten drei Punkte eingefahren. Tore: 0:1 Colin Spiekermann (22.), 1:1 Janis Spitzley (28.), 1:2 Rasan Khamoka (59.).

Spfr Eisbachtal – JSG Hochwald Saarburg 2:3 (2:1). Unter der Woche verloren die Eisbachtaler 3:2 gegen die SG Andernach. Auch dort verspielten die Eisbachtaler eine Führung. Gegen Hochwald sah es ganz ähnlich aus. „Wir hatten in beiden Spielen mehr Ballbesitz und mehr Chancen und haben beide Male eine Führung verspielt“, erklärte Eisbachtals Co-Trainer Agon Derguti. „Gegen Saarburg haben wir die Tore durch einen Freistoß und zwei Konter kassiert“. Tore: 1:0 Alexander Held (21.), 2:0 Robin Grelka (31.), 2:1 Simon Riemekasten (40.+1), 2:2 Schahin Mennis (51.), 2:3 Simon Riemekasten (79.).

JSG Altenkirchen – JFV Hunsrückhöhe Morbach 3:1 (1:1). Unter der Woche verlor die JSG Altenkirchen mit 1:4 bei der SG Mülheim-Kärlich. Am Wochenende machte es die Mannschaft von Trainer David Nickel besser und gewann gegen Morbach mit 3:1. Tore: 1:0 Alexander Olejnikov (5.), 1:1 Bruno Joel Klein (39.), 2:1 Mehmet Ali Algül (68.), 3:1 Slavko Bonomo (72.).

C-Jugend, Rheinlandliga

JFV Wolfstein Ww/Sieg – FC Metternich 2:2 (1:0). Nach dem 5:0-Auswärtserfolg am vergangenen Mittwoch beim VfL Hamm fuhren die C-Junioren des JFV Wolfstein am Wochenende gegen Metternich den nächsten Punkt ein. „Das intensive Derby in Hamm konnten wir verdient für uns entscheiden. Wir hatten das Spiel im Griff. Gegen Metternich waren es dann zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, in Halbzeit zwei war Metternich am Drücker. Daher geht das 2:2 in Ordnung“, erklärte Wolfsteins Trainer Maurcie Langenbach. Tore: 1:0 Moritz Daum (24.), 2:0 Noah Gabriel Neeb (49.), 2:1 (56.), 2:2 (62.).﻿

JSG Hunsrück-Mittelrhein Emmelshausen-Karbach – VfL Hamm 7:1 (3:1). Nach dem 0:5 unter der Woche gegen den JFV Wolfstein, verlor der VfL Hamm auch das Auswärtsspiel in Karbach deutlich. Mit 7:1 musste sich das Team von Trainer Andreas Gratz geschlagen geben. Tore: 1:0, 2:0 Levi Henrich (4., 14.), 2:1 Barin Dauthe (30.), 3:1 Leo Köllen (35.), 4:1 Noah Stoffel (46.), 5:1 Jonas Pies (49.), 6:1 Mikhailo Ischtschenko (54.), 7:1 Levi Henrich (60.).

Spfr Eisbachtal – SV Eintracht Trier II 5:1 (2:1). Die Eisbachtaler konnten das Derby unter der Woche in Wirges mit 5:2 für sich entscheiden. „Das war ein Spiel auf ein Tor, daher haben wir hochverdient gewonnen“, betonte Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt. Auch am Wochenende schossen die Eisbachtaler wieder fünf Tore, das Spiel wurde aber erst hinten raus entschieden. „Wir sind perfekt in das Spiel gestartet. Trier kam per Elfmeter zurück. Die zweite Halbzeit wurde ein Geduldspiel, in dem wir uns am Ende mit drei weiteren Treffern belohnt haben. Nach der Auftaktniederlage sind wir auf einem guten Weg“, freute sich Schmidt. Tore: 1:0 Noel Nini (6.), 2:0 Torben Breuer (7.), 2:1 Tim Jakobi (20.), 3:1 Diego Carrozzo (60.), 4:1 Lenn Lasse Schuhmacher (66.), 5:1 David Komorek (68.).

TuS Koblenz II – Spvgg EGC Wirges 3:2 (1:1). Nach der 2:5-Niederlage unter der Woche im Derby gegen Eisbachtal verlor die EGC Wirges auch bei der TuS Koblenz II. „Eisbachtal war enorm stark und ist für mich auch Meisterschaftskandidat. Koblenz hat einen richtig guten Fußball gespielt, zudem hatten sie einen guten Torwart. Wir haben es dennoch nicht schlecht gemacht, Koblenz hat aber verdient gewonnen“, erklärte der Wirgeser Trainer Markus Teschner nach der Begegnung. Tore: 0:1 Tudor Sebastian Tocu (24.), 1:1 Faris Mohamed (35.+1), 2:1 Fabio Kron (55.), 3:1 Faris Mohamed (63.), 3:2 Tudor Sebastian Tocu (64.).

D-Jugend, Rheinlandliga

SSV Heimbach Weis – TuS Koblenz 1:3 (0:2). „Wir haben ein sehr ordentliches Spiel gezeigt. Wir haben leidenschaftlich verteidigt und gegen einen dominanten Gegner wenig zugelassen. Am Ende war die Qualität der TuS aber doch zu hoch, um was Zählbares mitzunehmen“, sah Heimbachs Trainer Leon Emmerich die Partie. Tore: 0:1 (7.), 0:2 (20.), 1:2 Luca Besse (28.), 1:3 (51.).

FC Metternich – JFV Wolfstein Ww/Sieg 0:1 (0:0). „In einem intensiven Spiel von beiden Seiten haben wir zwar spät, aber aufgrund unserer starken zweiten Halbzeit nicht unverdient gewonnen“, freute sich Wolfsteins Trainer Steffen Leicher nach dem Last-Minute-Sieg gegen den FC Metternich. Tore: 0:1 Paul Lück (60.+2).

Spvgg EGC Wirges – SG Mülheim-Kärlich 3:0 (2:0). „Es war das erwartet schwere Spiel gegen Mülheim-Kärlich. Sie hatten einen enorm guten Torwart, der uns das Leben schwer gemacht hat. Wir haben kaum Torchancen zugelassen und haben gut gespielt. Daher geht der Sieg absolut in Ordnung“, freute sich der Wirgeser Trainer Thorsten Hehl. Tore: 1:0 Rafael Fialho (15.), 2:0 Kilian Hilger (25., Eigentor), 3:0 Keke Eucken (50.).

Spvgg Trier – Spfr Eisbachtal 1:0 (1:0). „Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben uns Chancen herausgespielt. Diese haben wir aber überhastet vergeben und sind durch einen Konter in Rückstand geraten. Das war die einzige Chance von Trier. Wir hatten einen Pfosten- und einen Lattentreffer. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Im nächsten Spiel müssen wir den Bock umstoßen“, erklärte Eisbachtals Trainer Florian Neumeier. Tore: 1:0 Luis Reifenberg (17.).

SV Eintracht Trier – VfL Oberbieber 4:1 (3:1). „In der ersten Halbzeit hat Trier das Spielgeschehen bestimmt und ging verdient in Führung. Nach einem Konter haben wir dann das 2:1 erzielt und es kam kurz Hoffnung auf. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Trier auf 3:1. Die zweite Halbzeit war deutlich ausgeglichener und spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Trier hat sich den Sieg verdient, welcher auch in der Höhe gerechtfertigt war“, erklärte Oberbiebers Trainer Peter Rempfer. Tore: 1:0 Ivaylo Ensel (9.), 2:0 Hryhorii Asmolov (13.), 2:1Konstantin Mattis (20.), 3:1 Dmytro Stanchenko (29.), 4:1 Oskar Volkert (58.).