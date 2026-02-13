Heimspiel in Weitefeld Wolfstein will die Lücke zu Eintracht Trier verkleinern Moritz Hannappel 13.02.2026, 16:42 Uhr

i „Dagegenhalten" heißt es für die B-Jugendlichen des JFV Wolfstein Ww/Sieg (in Blau) nun auch wieder im Ligabetrieb. Das Jahr 2026 beginnt mit einem Heimspiel gegen Eintracht Trier. Manfred Böhmer/balu

An das Hinspiel denken sie in Weitefeld und Umgebung nicht gerne zurück – am Ende gab es eine deftige 0:5-Niederlage bei Eintracht Trier. Nun wollen die jungen „Wölfe“ zeigen, dass sie in den letzten Monaten etwas dazugelernt haben.

Während die Jecken Karneval feiern, und die Herrenteams noch voll in der Wintervorbereitung stecken, spielen die B-Jugend-Regionalligafußballer schon wieder um Punkte. In einem vorgezogenen Spiel empfängt der JFV Wolfstein Ww/Sieg den SV Eintracht Trier am Sonntag, 13 Uhr, auf dem Weitefelder Kunstrasenplatz.







Artikel teilen

Artikel teilen