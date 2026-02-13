An das Hinspiel denken sie in Weitefeld und Umgebung nicht gerne zurück – am Ende gab es eine deftige 0:5-Niederlage bei Eintracht Trier. Nun wollen die jungen „Wölfe“ zeigen, dass sie in den letzten Monaten etwas dazugelernt haben.
Lesezeit 1 Minute
Während die Jecken Karneval feiern, und die Herrenteams noch voll in der Wintervorbereitung stecken, spielen die B-Jugend-Regionalligafußballer schon wieder um Punkte. In einem vorgezogenen Spiel empfängt der JFV Wolfstein Ww/Sieg den SV Eintracht Trier am Sonntag, 13 Uhr, auf dem Weitefelder Kunstrasenplatz.