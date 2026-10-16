Auswärtsspiel in Pirmasens Wolfstein will das Herz auf dem Platz lassen Jona Heck 16.10.2026, 11:18 Uhr

i Die A-Junioren des JFV Wolfstein (in Weiß) wollen aus Pirmasens etwas Zählbares mit nach Hause nehmen. Manfred Böhmer/balu

Die A-Junioren des JFV Wolfstein fahren voller Kampfgeist zum FK Pirmasens, dem Schlusslicht der Regionalliga Südwest. Trainer Liedtke setzt auf Leidenschaft gegen einen Gegner, der seinen ersten Sieg anstrebt.

Nach der zweiwöchigen Ferienpause geht es für die A-Junioren des JFV Wolfstein Ww/Sieg in der Regionalliga Südwest weiter. Am Sonntag, 13 Uhr, ist das Team um Trainer Matthias Liedtke auswärts beim Tabellenschlusslicht FK Pirmasens gefordert. Während Wolfstein bereits vier Punkte sammeln konnte, wartet Pirmasens weiterhin auf den ersten Teilerfolg.







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