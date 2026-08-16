Spannender Start in die Regionalliga-Saison 2026/2027: Eisbachtals C-Jugend triumphiert zu Hause klar, während Wolfsteins A-Junioren im Heimspiel gegen Gonsenheim mit 1:4 unterliegen.
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Die A-Jugendlichen des JFV Wolfstein mussten sich am ersten Spieltag der Regionalliga-Saison gegen den SV Gonsenheim geschlagen geben. Die C-Junioren der Sportfreunde Eisbachtal feierten hingegen einen Auftaktsieg gegen den Ludwigshafener SC. Dementsprechend groß war die Freude auf der Seite der Eisbachtaler nach der Begegnung.