Eisbachtals C-Jugend gewinnt
Wolfstein unterliegt Gonsenheim beim Regionalliga-Debüt
Die U19 des JFV Wolfstein (in Weiß) musste sich im ersten Regionalliga-Spiel gegen den SV Gonsenheim (in Blau) klar geschlagen g
Die U19 des JFV Wolfstein (in Weiß) musste sich im ersten Regionalliga-Spiel gegen den SV Gonsenheim (in Blau) klar geschlagen geben.
Manfred Böhmer/balu

Spannender Start in die Regionalliga-Saison 2026/2027: Eisbachtals C-Jugend triumphiert zu Hause klar, während Wolfsteins A-Junioren im Heimspiel gegen Gonsenheim mit 1:4 unterliegen. 

Lesezeit 1 Minute
Die A-Jugendlichen des JFV Wolfstein mussten sich am ersten Spieltag der Regionalliga-Saison gegen den SV Gonsenheim geschlagen geben. Die C-Junioren der Sportfreunde Eisbachtal feierten hingegen einen Auftaktsieg gegen den Ludwigshafener SC. Dementsprechend groß war die Freude auf der Seite der Eisbachtaler nach der Begegnung.
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