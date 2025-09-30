Jugendfußball-Rheinlandliga
Wolfstein und Neitersen sind die Teams der Stunde
Die D-Junioren des SSV Heimbach-Weis (in Weiß) spielten 2:2-Unentschieden gegen den JFV Wolfstein Ww/Sieg (in Rot).
Jörg Niebergall

Die A-Junioren des JFV Wolfstein Ww/Sieg und der JSG Neitersen bleiben in der Rheinlandliga weiterhin ohne Niederlage. Die Neiterser setzten im Topspiel ein Statement, während Wolfstein ein sehr reifes Spiel absolvierte.

In der A-Jugend-Rheinlandliga bleiben der JFV Wolfstein Ww/Sieg und die JSG Neitersen die Teams, die es zu schlagen gilt. Beide Mannschaften grüßen von ganz oben in der Tabelle, eine Niederlage mussten beide noch nicht hinnehmen. A-Jugend, RheinlandligaJSG Neitersen – SV Trier-Irsch 7:1 (5:0).

