Jugendfußball-Rheinlandliga Wolfstein und Neitersen sind die Teams der Stunde 30.09.2025, 10:21 Uhr

i Die D-Junioren des SSV Heimbach-Weis (in Weiß) spielten 2:2-Unentschieden gegen den JFV Wolfstein Ww/Sieg (in Rot). Jörg Niebergall

Die A-Junioren des JFV Wolfstein Ww/Sieg und der JSG Neitersen bleiben in der Rheinlandliga weiterhin ohne Niederlage. Die Neiterser setzten im Topspiel ein Statement, während Wolfstein ein sehr reifes Spiel absolvierte.

In der A-Jugend-Rheinlandliga bleiben der JFV Wolfstein Ww/Sieg und die JSG Neitersen die Teams, die es zu schlagen gilt. Beide Mannschaften grüßen von ganz oben in der Tabelle, eine Niederlage mussten beide noch nicht hinnehmen. A-Jugend, RheinlandligaJSG Neitersen – SV Trier-Irsch 7:1 (5:0).







