Die A-Junioren des JFV Wolfstein Ww/Sieg und der JSG Neitersen bleiben in der Rheinlandliga weiterhin ohne Niederlage. Die Neiterser setzten im Topspiel ein Statement, während Wolfstein ein sehr reifes Spiel absolvierte.
In der A-Jugend-Rheinlandliga bleiben der JFV Wolfstein Ww/Sieg und die JSG Neitersen die Teams, die es zu schlagen gilt. Beide Mannschaften grüßen von ganz oben in der Tabelle, eine Niederlage mussten beide noch nicht hinnehmen. A-Jugend, RheinlandligaJSG Neitersen – SV Trier-Irsch 7:1 (5:0).