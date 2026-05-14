4:1-Sieg in Neitersen Wolfstein mit großem Schritt in Richtung Meisterschaft Jona Heck 14.05.2026, 11:05 Uhr

i Kampf auf beiden Seiten: Der JFV Wolfstein (in Blau) und die JSG Neitersen (in Rot) schenkten sich am Mittwochabend nichts. Manfred Böhmer/balu

Der JFV Wolfstein steht kurz vor dem Aufstieg in die Regionalliga. Durch den 4:1-Auswärtssieg gegen den direkten Verfolger Neitersen macht die Mannschaft von Trainer Matthias Liedtke einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft.

Die Meisterentscheidung in der A-Junioren-Rheinlandliga steht kurz bevor: Der JFV Wolfstein Ww/Sieg bezwang im direkten Duell den Tabellenzweiten JSG Neitersen mit 4:1 (3:1). Nicht nur die Meisterschaft, sondern auch der Aufstieg in die A-Junioren Regionalliga ist quasi nur noch Formsache.







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