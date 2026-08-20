Mit einem Punktgewinn ist die U15 des SC Idar-Oberstein in die Saison in der Verbandsliga gestartet. Nun steht das erste Heimspiel gegen den SV Gonsenheim II an.

Mit einem Unentschieden sind die C-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein in die Verbandsliga-Saison gestartet. Bei der FG Mutterstadt gab es ein 0:0, bei dem die Edelsteinstädter mehr als 40 Minuten lang in Unterzahl spielten.

SC-Trainer Wolfgang Krins wusste auch am Tag danach das Ergebnis noch nicht richtig einzuordnen.