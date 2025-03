In den Junioren-Regionalligen sind am kommenden Wochenende die Teams der Eisbachtaler Sportfreunde und der EGC Wirges gefordert. Die B-Junioren des JFV Wolfstein haben spielfrei.

Die A-Junioren der Eisbachtaler Sportfreunde sind beim Tabellennachbarn in Ludwigshafen gefordert, Wirges reist bereits am Samstag nach Bretzenheim. Bei den B-Junioren hat der JFV Wolfstein frei, da Gegner Eintracht Trier bei den deutschen Futsal-Meisterschaften im Einsatz ist. Die Eisbachtaler empfangen Schott Mainz. Bei den C-Junioren geht es für beide Westerwälder Vereine ums Überleben. Die Wirgeser reisen nach Ludwigshafen, Eisbachtal muss zum SV Elversberg.

A-Jugend, Regionalliga

TSG 1846 Bretzenheim – Spvgg EGC Wirges (Sa. 17 Uhr). „Es wird sicherlich ein enges und umkämpftes Spiel“, blickt Wirges-Trainer Yannick Schmidt auf die Begegnung. „Wir bereiten uns natürlich bestmöglich auf Bretzenheim vor. Wenn wir im Vergleich zum TuS-Spiel wieder zu unseren gewohnten Stärken im Gegenpressing und Spiel mit Ball finden, bin ich guter Dinge, dass wir aus Mainz was mitnehmen können“, blickt er zuversichtlich voraus. Dass es nicht einfach wird, weiß Schmidt. „Der Gegner hat nach der heftigen Niederlage gegen Trier sicher einiges wieder gut zu machen“, warnt er vor motivierten Gastgebern.

Ludwigshafener SC – Spfr Eisbachtal (So. 13 Uhr). „Aktuell haben wir sehr viele kranke Spieler, sodass wir noch nicht wissen, welche Spieler überhaupt einsatzfähig sind. Nichtsdestotrotz fahren wir nach Ludwigshafen, um zu punkten“, erklärt Eisbachtal-Trainer Thomas Remark im Vorfeld der Begegnung. „Aufgrund der Personalsituation, die sich auch im Training widerspiegelt, wissen wir nicht so richtig, wo wir leistungsmäßig stehen. Wir werden das Bestmögliche versuchen“, blickt er ungewiss auf das kommende Spiel gegen den Tabellennachbarn aus Ludwigshafen.

B-Jugend, Regionalliga

Spfr Eisbachtal – TSV Schott Mainz (So. 15 Uhr). „Wir wollen natürlich an den guten Start mit dem 5:1 in Kaiserslautern und dem 4:0 im Rheinland-Pokal gegen Oberbieber anknüpfen“, erklärt Eisbachtal-Coach Patrick Marner im Vorfeld der Begegnung. „Die Stimmung im Training ist gut, die Intensität hoch und jetzt gilt es, das kleine Momentum, welches wir uns erarbeitet haben, zu nutzen und weiter zu stärken. Ein interner Test letzte Woche gegen unsere U19 (2:2) hat auch noch mal gezeigt, was die Jungs imstande sind zu leisten“, blickt er zuversichtlich voraus. Personell können die Eisbachtaler aus den Vollen schöpfen. „Es sind zwar noch einige Spieler die Woche grippal angeschlagen gewesen, doch es sollte reichen, dass heute alle zum Abschlusstraining erscheinen“, erklärt Marner.

C-Jugend, Regionalliga

Ludwigshafener SC – Spvgg EGC Wirges (Sa. 15 Uhr). „Es ist für uns ein Spiel, dass wir gewinnen müssen, wenn wir weiter die Chance haben wollen, in der Liga zu bleiben. Wenn die Jungs unseren Spielplan umsetzen und mit Mut agieren sowie ihre Stärken ins Spiel reinbringen, bin ich mir sicher, dass wir aus Ludwigshafen mit einem guten Resultat zurückkommen werden“, blickt Wirges-Trainer Danijel Simakovic zuversichtlich voraus. Die Wirgeser, welche akut abstiegsgefährdet sind, müssen punkten, um die Chance auf den Klassenverbleib zu bewahren.

SV Elversberg – Spfr Eisbachtal (So. 13 Uhr). „Das Spiel wird natürlich wieder extrem schwer für uns. Es geht wieder gegen eine Mannschaft aus einem Nachwuchsleistungszentrum, da hängen die Trauben immer sehr hoch“, ist sich Eisbachtals Trainer Christof Dillmann bewusst. „Wenn wir Punkte holen wollen, müssen wir die Torchancen, die wir gegen so eine gute Mannschaft bekommen, auch einfach mal nutzen. Das war in den letzten Wochen immer unser Hauptproblem und daran arbeiten wir. Mit einer besseren Chancenverwertung würden wir nicht da stehen, wo wir aktuell stehen“, erklärt Dillmann im Vorfeld der Begegnung. „Wir gehen natürlich als Außenseiter in die Partie, wollen aber dennoch alles geben, um Punkte mit nach Hause zu nehmen“, betont er.