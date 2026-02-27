Jugend-Regionalliga
Wirgeser U19 will nächsten Schritt im Tableau machen
Tayfun Özkan (in Weiß) und die Wirgeser A-Jugend setzten sich im Rheinlandpokal-Achtelfinale gegen den JFV Wolfstein (in Blau) nach Elfmeterschießen durch. In der Regionalliga können sie den Kontrahenten vom Wochenende mit einem Sieg in der Tabelle überholen.
Keine Abtastphase für die Jugend-Regionalligisten aus dem Westerwald. In der A- und B-Jugend geht es gleich so richtig in die Vollen. Richtungsweisende Partien für zwei Mannschaften stehen bevor, zwei andere sind eher Außenseiter.

Voller Spieltag in den Jugend-Regionalligen der A- und B-Jugendjahrgänge. Die Westerwälder Teams stehen vor spannenden Aufgaben. Vor allem die A-Jugend aus Wirges und B-Jugend aus Wolfstein können wichtige Siege einfahren und Druck auf die Konkurrenz ausüben.

