Keine Abtastphase für die Jugend-Regionalligisten aus dem Westerwald. In der A- und B-Jugend geht es gleich so richtig in die Vollen. Richtungsweisende Partien für zwei Mannschaften stehen bevor, zwei andere sind eher Außenseiter.
Lesezeit 3 Minuten
Voller Spieltag in den Jugend-Regionalligen der A- und B-Jugendjahrgänge. Die Westerwälder Teams stehen vor spannenden Aufgaben. Vor allem die A-Jugend aus Wirges und B-Jugend aus Wolfstein können wichtige Siege einfahren und Druck auf die Konkurrenz ausüben.