Jugend-Regionalliga Wirgeser U19 will nächsten Schritt im Tableau machen Moritz Hannappel 27.02.2026, 14:11 Uhr

i Tayfun Özkan (in Weiß) und die Wirgeser A-Jugend setzten sich im Rheinlandpokal-Achtelfinale gegen den JFV Wolfstein (in Blau) nach Elfmeterschießen durch. In der Regionalliga können sie den Kontrahenten vom Wochenende mit einem Sieg in der Tabelle überholen. Manfred Böhmer/balu

Keine Abtastphase für die Jugend-Regionalligisten aus dem Westerwald. In der A- und B-Jugend geht es gleich so richtig in die Vollen. Richtungsweisende Partien für zwei Mannschaften stehen bevor, zwei andere sind eher Außenseiter.

Voller Spieltag in den Jugend-Regionalligen der A- und B-Jugendjahrgänge. Die Westerwälder Teams stehen vor spannenden Aufgaben. Vor allem die A-Jugend aus Wirges und B-Jugend aus Wolfstein können wichtige Siege einfahren und Druck auf die Konkurrenz ausüben.







