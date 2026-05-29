Die Abhängigkeit von den Nachwuchsligen des DFB ist mitunter frustrierend für die Teams in den darunter angesiedelten Regionalligen. Dort hat sich bei der U19 gerade die Zahl der Absteiger erhöht. Zu den Leidtragenden könnte die EGC Wirges gehören.
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Die Entscheidung naht in den Nachwuchs-Regionalligen. Noch zwei Spieltage, dann ist klar, ob die A-Junioren-Fußballer der Spvgg EGC Wirges den Lokalrivalen Spfr Eisbachtal in die Rheinlandliga begleiten müssen oder den Klassenverbleib schaffen. Die erhoffte „Hilfe von oben“ aus der U19-Nachwuchsliga des DFB blieb aus, da der FK Pirmasens als Nicht-NLZ-Team nach 4:1-Führung gegen den 1.