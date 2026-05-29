Selbstmitleid ist keine Option Wirgeser U19 nimmt Herausforderung im Abstiegskampf an Marco Rosbach 29.05.2026, 12:42 Uhr

i Gibt es ein Happy End für die U19 der Spvgg EGC Wirges? Die Voraussetzungen haben sich am spielfreien Wochenende verschlechtert. Doch Trainer Carsten Mang gibt die Hoffnung nicht auf. Marco Rosbach

Die Abhängigkeit von den Nachwuchsligen des DFB ist mitunter frustrierend für die Teams in den darunter angesiedelten Regionalligen. Dort hat sich bei der U19 gerade die Zahl der Absteiger erhöht. Zu den Leidtragenden könnte die EGC Wirges gehören.

Die Entscheidung naht in den Nachwuchs-Regionalligen. Noch zwei Spieltage, dann ist klar, ob die A-Junioren-Fußballer der Spvgg EGC Wirges den Lokalrivalen Spfr Eisbachtal in die Rheinlandliga begleiten müssen oder den Klassenverbleib schaffen. Die erhoffte „Hilfe von oben“ aus der U19-Nachwuchsliga des DFB blieb aus, da der FK Pirmasens als Nicht-NLZ-Team nach 4:1-Führung gegen den 1.







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