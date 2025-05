Die Wirgeser A-Junioren können nicht mehr vom Titel träumen, spielen weiterhin aber eine enorm starke Regionalliga-Saison. Die Eisbachtaler haben den Klassenverbleib sicher. Deren C-Junioren gewinnen ihr Heimspiel, während Wirges nach einem Torspektakel verliert.

A-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – FK Pirmasens 0:1 (0:0). „Das war ein Spiel auf sehr hohem Niveau ohne viele Torchancen. Die Jungs haben alles gegeben. Das war eigentlich ein klassisches Unentschieden-Spiel“, erklärte EGC-Trainer Yannick Schmidt nach der Begegnung. „Ich bin eigentlich kein Fan davon, was gegen Schiedsrichter zu sagen. Aber der Elfmeter, der zum Tor geführt hat, war niemals einer, Pirmasens hätte mindestens eine Rote Karte kriegen müssen, und alle 50:50-Entscheidungen wurden zugunsten der Gäste entschieden“, erklärte er. „Das war sehr, sehr schade, wir waren auf keinen Fall die schlechtere Mannschaft“, betonte Schmidt. Tor: 0:1 Kaya Tadly Peterson (49.).

Spfr Eisbachtal – TuS Marienborn 5:1 (2:1). „Das war der wichtiger Sieg zum Klassenerhalt. Die Mannschaft hat heute super gespielt. Wir haben unser Ziel erreicht, ich bin sehr stolz“, freute sich Eisbachtals scheidender Trainer Thomas Remark. Einen Wermutstropfen gab es allerdings. Beim Foul, welches zum 1:0 durch den Elfmeter von Moritz Muth führte, verletzte sich Raoul Petak so schwer, dass das Spiel aufgrund eines Krankenwageneinsatzes für einige Zeit unterbrochen wurde. Petak brach sich das Wadenbein. „Da waren wir natürlich alle unter Schock“, erklärte Remark. Tore: 1:0 Moritz Muth (43.), 1:1 Pars Cal (45.), 2:1 Sandro Grigoli (45.+15), 3:1 Joel-Marc Schmitt (53.), 4:1 Can Malik Peacock (74.), 5:1 Adrijan Elsen (77.).

C-Jugend, Regionalliga

SV Saar 05 – Spvgg EGC Wirges 7:4 (4:0). „Erste Halbzeit Flop, zweite Halbzeit top. So kann man das Spiel beschreiben“, erklärte EGC-Trainer Danijel SImakovic nach der Begegnung. „Wie schon in der ganzen Saison, haben wir den Gegner durch individuelle Fehler zum Toreschießen eingeladen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann gezeigt, das wir Fußball spielen können, wenn wir als Team auftreten und nicht durch Einzelaktionen Tore machen wollen“, bilanzierte Simakovic die Auswärtsniederlage. Tore: 1:0 (7.), 2:0 (23.), 3:0 (32.), 4:0 (34.), 4:1 Arion Neziri (46.), 5:1 (52.), 5:2 Isaja Sönmez (57.), 6:2 (60.), 6:3 Isaja Sönmez (61.), 7:3 (70.+1), 7:4 Isaja Sönmez (70.+2).

Spfr Eisbachtal – FC Speyer 09 3:2 (1:1). „Wir waren über weite Strecken die klar bessere Mannschaft und haben uns den Sieg absolut verdient“, freute sich Eisbachtals Trainer Leutrim Hoti nach dem Sieg. „Eine kurze Phase im Spiel waren wir nicht ganz auf der Höhe. Da haben wir auch beide Gegentore kassiert. Unterm Strich bin ich stolz auf die Leistung und den Sieg der Mannschaft, nur unsere Chancenverwertung hätte besser sein können“, resümierte Hoti. Die Eisbachtaler belohnten sich in der Nachspielzeit mit dem verdienten Siegtreffer. Tore: 1:0 (20.), 1:1 (26.), 1:2 (42.), 2:2 (50.), 3:2 (70.+4).