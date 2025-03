Während in den älteren Nachwuchs-Rheinlandligen einzig der U16-Jahrgang der Eisbachtaler Sportfreunde jubeln durfte, waren die Teams in den jüngeren Jahrgängen etwas erfolgreicher.

A-Jugend, Rheinlandliga

JFV Bitburg – JSG Kannenbäcker Höhr-Grenzhausen 6:1 (2:1). „In der ersten Halbzeit haben wir noch dagegengehalten und uns ok präsentiert. Allerdings hat man da schon eine optische Überlegenheit der Bitburger gesehen“, erklärte JSG-Trainer Jürgen Mutschall nach der deutlichen Niederlage. „In der zweiten Halbzeit hatten wir dann keine Chance mehr“, betonte er. Tore: 1:0 Marcel Lawson (8.), 2:0 Elmedin Shabani (41.), 2:1 Maximilian Ruppenthal (ET 43.), 3:1 Younes Bouteiba (53.), 4:1 Florian Lender (57.), 5:1, 6:1 Buba Bari (68., 90.).

B-Jugend, Rheinlandliga, Meister

Spvgg EGC Wirges – SV Eintracht Trier II 0:2 (0:1). Wirges hatte einige Leistungsträger zu ersetzen. Das sei gegen den Tabellenführer besonders bitter gewesen, sagte Trainer Sascha Münz. „Wir fanden in den ersten zehn Minuten nicht ins Spiel und mussten früh einen Gegentreffer hinnehmen“, berichtete der EGC-Coach. Im Anschluss habe sich die Mannschaft stabilisiert und das Spiel ausgeglichen gestaltet. „Im Gegensatz zu Trier kamen wir auch zu einigen deutlichen Torchancen, die wir jedoch wieder einmal nicht nutzen konnten.“ Die Gäste waren konsequenter und erhöhten mit nach der Pause mit ihrer zweiten Möglichkeit auf 2:0. Sein Team sei zunehmend dominanter und habe den Gegner gut im Griff gehabt, fand Münz. „Allerdings blieb unser Abschlusspech auch in der zweiten Halbzeit mit mehreren Aluminiumtreffern und vergebenen Torchancen bestehen. Dennoch sei es eine gute und engagierte Leistung gewesen. Tore: 0:1 Ernald Skuka (8.), 0:2 Russell Kisoka (44.).

JSG Weyerbusch – JFV Wittlicher Tal 3:4 (2:2). Die Gastgeber mussten sich im direkten Duell mit dem unteren Tabellennachbarn am Ende knapp geschlagen geben. Zweimal kämpften sich die Weyerbuscher zurück in die Partie und gliche sowohl einen 0:2- als auch einen 2:3-Rückstand aus. Vom 3:4 knapp zehn Minuten vor Schluss erholten sich die JSG-Kicker aber nicht mehr und musste am Ende ohne Punkte das Feld verlassen. Gäste-Akteur Sebastian Krag überzeugte mit drei Treffern. Tore: 0:1 (3.), 0:2 (21.), 1:2 Dmytro Miroshnychenko (28.), 2:2 Mory Fofana (40.), 2:3 (42.), 3:3 Catalin-Dumitru Zagoret (56.), 3:4 (71.).

B-Jugend, Rheinlandliga, Platzierung

Spfr Eisbachtal II – JFV Vulkaneifel 3:2 (1:0). „Wir haben auf Kombinationsfußball über die Flügel gesetzt. Das war unser Erfolgsrezept gegen Vulkaneifel. So konnten wir drei ganz wichtige Punkte holen, die uns beim Klassenverbleib helfen“, freute sich Eisbachtals Co-Trainer Sascha Kurz. „In der zweiten Hälfte wurde das Spiel dann robuster und nickliger, es gab sehr viele Fouls. Die Gegentore waren ein bisschen unnötig, aber wir haben den Sieg über die Zeit gebracht“, resümierte er. Tore: 1:0 Amadeus Freund (34.), 2:0 Emanuele Anton (42.), 3:0 Abdullah Hamood (49.), 3:1 Mika Schmitz (55.), 3:2 Timo Gießler (80+6.).

SG 99 Andernach – JFV Oberwesterwald 2015 7:0 (3:0). „Da die Grippewelle immer noch im Team unterwegs ist, konnten wir nur mit elf Spielern und ohne gelernte Innenverteidigung nach Andernach fahren. So war es von Anfang an ein relativ einseitiges Spiel gegen eine spielstarke Heimmannschaft. Obwohl alle in unserer Mannschaft leidenschaftlich gekämpft haben, oft auch auf ungewohnten Positionen, geht der Sieg für Andernach vollkommen in Ordnung“, bilanzierte Oberwesterwald-Trainer Andreas Kempf. „Die Einstellung war bei allen top, aber aufgrund des dünnen Kaders und den vielen noch geschwächten Spielern war leider kein besseres Ergebnis zu erzielen. Wir alle hoffen, dass im Laufe dieser Woche endlich alle wieder genesen, und keine neuen Krankheitsfälle dazu kommen“, fand er trotz des Ergebnisses lobende Worte für sein Team. Tore: 1:0 Utku Özpelit (4.), 2:0 Koray Gunes (16.), 3:0 Alexander Müller (25.), 4:0 Arda Tezel (45.), 5:0 Leon Frick (58.), 6:0 Hussein Mohamed (64.), 7:0 Chris Louis Schmidt (70.).

C-Jugend, Rheinlandliga, Meister

VfL Hamm – JFV Rhein-Hunsrück 2:2 (0:1). „Die Anfangsphase gehörte uns, da haben wir dicke Chancen liegen lassen. In der Folge kam Rhein-Hunsrück immer besser ins Spiel und ging in Führung. So gingen wir etwas unglücklich mit einem Rückstand in die Pause“, erklärte der VfL-Mannschaftsverantwortliche Christian Seidler. „In der zweiten Halbzeit konnten wir dann ein bisschen glücklich die Partie drehen. Rhein-Hunsrück sammelte sich aber dann noch mal und traf auch zum gerechten 2:2-Endstand“, resümierte er. Tore: 0:1 Felix Boch (23.), 1:1, 2:1 Elias Klüser (58., 60.), 2:2 Danilo Gvozdarevic (68.).

i Ordentlich Gegenwehr leistete der JFV Rhein-Hunsrück (gelbe Hosen) in Hamm. Der ligaführende VfL (in Grün) musste sich mit einem Remis begnügen. Manfred Böhmer

C-Jugend, Rheinlandliga, Platzierung

SC Bendorf-Sayn – JSG Altenkirchen 0:3 (0:2). Durch den Auswärtserfolg zogen die Altenkirchener wieder mit dem Tabellenführer FSV Trier-Tarforst, der in Heimbach-Weis unterlag (1:2), gleich. Nach einer beruhigenden Pausenführung erhöhte Romeo Huse nach dem Seitenwechsel auf 0:3, was gleichbedeutend mit dem Endstand war. In der kommenden Woche empfängt die JSG den FC Metternich, der mit drei Punkten weniger auf Platz drei folgt. Tore: 0:1 (17.), 0:2 Lenny Müller (29.), 0:3 Romeo Huse (57.).

FC Metternich – JFV Wolfstein Ww/Sieg 2:0 (2:0). „In der ersten Halbzeit haben wir überhaupt nicht ins Spiel gefunden und es Metternich sehr einfach gemacht. Wir waren zu weit weg von den Gegenspielern und im Spiel mit Ball zu ideenlos“, bilanzierte Wolfstein-Trainer Kevin Leicher nach der Begegnung. „In der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel zwar ausgeglichener gestalten, wurden aber dennoch nicht zwingend genug“, betonte er. Tore: 1:0 (17.), 2:0 (33.).

D-Jugend, Rheinlandliga

Spfr Eisbachtal – SC Bendorf-Sayn 9:0 (5:0). „Unser Ziel, dem Gegner mit einem schnellen Tor den Stecker zu ziehen, ist perfekt aufgegangen. Ich glaube, das war das schnellste Tor der Rheinlandliga-Geschichte“, freute sich Eisbachtal-Coach Adrian Schmidt. „Wir haben im gesamten Spiel keinen einzigen Torschuss zugelassen. Der Gegner kam nicht mit unserer hohen Intensität klar. Wir machen schon einen guten Job als kollektiv“, fand er nur lobende Worte für seine Mannschaft. Tore: 1:0 Vincent Schlag (1.), 2:0 Phil Hehner (ET 8.) 3:0, 4:0 Josip Kovac (12., 14.), 5:0, 6:0 Rayan Loukii (24., 34.), 7:0 Lenn Lasse (41.), 8:0 Hannes Dorn (60+1.), 9:0 Lian Marx (60+2).

SV Eintracht Trier – JFV Wolfstein Ww/Sieg 1:4 (0:3). „Das Spiel war sehr intensiv, wir haben vollen Einsatz gezeigt und in der ersten Halbzeit den Sieg schon klar gemacht. Auch nach der Pause sind wir entschlossen geblieben und haben uns den Sieg nicht mehr nehmen lassen. Das war ein starker Auftritt von uns, der uns verdient die drei Punkte beschert hat. Darauf können wir aufbauen,“ freute sich Wolfstein-Trainer Thomas Pfeiffer nach dem Auswärtssieg in Trier. Tore: 0:1 Lias Vincent Rein (12.), 0:2 Noah Gabriel Neeb (18.), 0:3 Theo Schneider (29.), 0:4 Emil Hüsch (49.), 1:4 Leon Stickel (59.).