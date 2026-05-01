Kellerduell für Eisbachtal Wirgeser U17 setzt zum Sprung aus der Abstiegszone an Marco Rosbach 01.05.2026, 18:00 Uhr

i Die B-Jugend-Teams der EGC Wirges und des JFV Wolfstein kämpfen weiterhin gegen den Abstiegs aus der Regionalliga. Andreas Hergenhahn

Die heiße Phase in der Regionalliga ist für die beiden B-Jugend-Teams aus dem Westerwald längst angebrochen. Am Wochenende könnte Wirges den direkten Konkurrenten Wolfstein überholen. Dieser hat das deutlich schwerere Spiel vor der Brust.

Nur drei der vier Westerwälder Jugend-Regionalligisten sind am Wochenende im Einsatz. Die Wirgeser U19 hat spielfrei und schaut gespannt auf die Partien der Konkurrenz im Abstiegskampf. Mittendrin im Kampf um den Klassenverbleib stecken auch noch die B-Jugend-Teams der EGC und des JFV Wolfstein.







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