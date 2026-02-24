Niederlagen in Regionalliga Wirgeser U17 kassiert bitteres 1:2 in der Nachspielzeit Moritz Hannappel

Marco Rosbach 24.02.2026, 10:00 Uhr

i Der Wirgeser U17-Trainer Sascha Münz haderte nach dem späten Gegentreffer in Trier. Andreas Hergenhahn

Leer gingen die Eisbachtaler und Wirgeser Nachwuchsteams in der Regionalliga aus. Bitter war das vor allem für die U17 der EGC, die in Trier bis weit in die Nachspielzeit einen Punkt vor Augen hatte. Doch dann kam alles anders.

Nach und nach steigen die besten Westerwälder Jugendfußball-Mannschaften wieder in den Pflichtspielbetrieb ein. Für die Eisbachtaler U19 war Spitzenreiter Gonsenheim eine Nummer zu groß. Denkbar unglücklich geschlagen geben musste sich die U17 der Spvgg EGC Wirges.







