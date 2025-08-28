Mit namhafter Konkurrent bekommen es die Nachwuchsfußballer aus dem Westerwald an diesem Wochenende in den Regionalligen zu tun. Bereits am Freitagabend steigt in Wirges das Derby gegen die TuS.

﻿Gleich zwei Mal kommt es am Wochenende zu Begegnungen zwischen der Spvgg EGC Wirges und der TuS Koblenz. Das Spiel zwischen den A-Junioren findet in Wirges statt, bei den B-Junioren haben die Koblenzer Heimrecht. Die A-Junioren der Sportfreunde Eisbachtal müssen in Trier ran, die Wolfsteiner B-Junioren empfangen den 1. FSV Mainz 05 II zu einem absoluten Highlight-Spiel.

A-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – TuS Koblenz (Freitag, 20 Uhr). „In der Regionalliga kann man da schon von einem Derby sprechen. Freitagabend, Flutlichtspiel und ein enorm starker Gegner. Wir wollen zu Hause punkten“, freut sich der Wirgeser Trainer Thomas Esch auf das Spiel. „Wir müssen versuchen, es Koblenz so schwer wie möglich zu machen. Wir wollen die zwei in Gau-Odernheim verlorenen Punkte zu Hause wieder reinholen“, betont er. „Wir wollen punkten, wissen aber das wir gegen eine gute Koblenzer Mannschaft spielen, die vor allem in den Zweikämpfen enorm stark ist“, so Esch.

SV Eintracht Trier – Spfr Eisbachtal (Sonntag, 13 Uhr). „Wir wussten, dass unser Auftaktprogramm mit Gonsenheim und Trier in den ersten drei Spielen schwer wird. Trier hat in zwei Partien bereits neun Tore geschossen und nur eins kassiert. Das zeigt ihre Qualität“, erklärt Eisbachtals Trainer Hussen Harmouch. „Wir fahren trotzdem mit breiter Brust nach Trier. Entscheidend wird sein, dass wir defensiv stabil bleiben und unsere Offensivaktionen konsequent und präzise ausspielen. Wir wollen dort nicht nur mitspielen, sondern auch unsere eigenen Akzente setzen“, betont der Sportfreunde-Coach.

B-Jugend, Rheinlandliga

JFV Wolfstein Ww/Sieg – 1. FSV Mainz 05 II (Samstag, 16.30 Uhr). „Wir freuen uns auf die Partie gegen Mainz. So ein Spiel ist für uns natürlich etwas Besonderes. Das ist keine Selbstverständlichkeit, gegen solche Teams spielen zu dürfen“, erklärt Wolfsteins Trainer Dominik Neitzert vor der Begegnung. „Wir wissen, welche Qualität da auf uns zukommt. Mainz hat letzte Woche 10:0 gegen Idar-Oberstein gewonnen, das ist ein Statement. Nichtsdestotrotz geht es am Samstag um drei Punkte, wir wollen uns keineswegs verstecken. Wir wollen alles reinhauen und den Zuschauern etwas bieten. Dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt“, so Neitzert, der das Team zusammen mit Sven Mensch trainiert.

TuS Koblenz – Spvgg EGC Wirges (Sonntag, 13 Uhr). Vom „dritten schweren Spiel unseres Saisonauftakts“ spricht der Wirgeser Trainer Sascha Münz vor dem Duell bei der TuS in Koblenz. „Im Gegensatz zu Kaiserslautern erwarte ich einen Gegner, der auch über die Körperlichkeit in Kombination mit langen hohen Bällen agieren wird. Hier gilt es für uns gegenzuhalten, kompakt zu sein und auf dem schwierigen Platz aus vermutlich wenigen offensiven Aktionen Kapital zu schlagen.“ Das Ziel sei, auch in diesem Spiel positive Ergebnisse mitzunehmen, „um dann in den kommenden Wochen gegen Gegner, die eher auf unserer Augenhöhe agieren, in die Punkte zu kommen“, so Münz.