Hamms C-Jugend ist chancenlos Wirgeser D-Jugend feiert Derbysieg gegen Eisbachtal Moritz Hannappel

Marco Rosbach 03.03.2026, 11:00 Uhr

i In Halbzeit eins hielt die C-Jugend des VfL Hamm (dunkle Trikots) gegen die Reserve der TuS Koblenz noch mit, in Halbzeit zwei kassierte man dann aber gleich vier Tore binnen 17 Minuten. Manfred Böhmer/balu

Siege sind immer etwas Besonderes – Derbysiege feiert man dann aber doch noch einmal ein bisschen mehr. So wie die Wirgeser D-Jugend, die ebenso am Wochenende siegte wie auch zwei A-Jugend-Teams, die vorneweg marschieren.

Vor allem die A-Jugend-Jahrgänge vom JFV Wolfstein und der JSG Neitersen marschieren weiter in der Rheinlandliga vorneweg. In der D-Jugend entschied die EGC Wirges das Westerwald-Derby schlechthin in Nentershausen für sich.A-Jugend, RheinlandligaJFV Wolfstein Ww/Sieg - SV Trier-Irsch 4:3 (3:2).







Artikel teilen

Artikel teilen