Siege sind immer etwas Besonderes – Derbysiege feiert man dann aber doch noch einmal ein bisschen mehr. So wie die Wirgeser D-Jugend, die ebenso am Wochenende siegte wie auch zwei A-Jugend-Teams, die vorneweg marschieren.
Lesezeit 4 Minuten
Vor allem die A-Jugend-Jahrgänge vom JFV Wolfstein und der JSG Neitersen marschieren weiter in der Rheinlandliga vorneweg. In der D-Jugend entschied die EGC Wirges das Westerwald-Derby schlechthin in Nentershausen für sich.A-Jugend, RheinlandligaJFV Wolfstein Ww/Sieg - SV Trier-Irsch 4:3 (3:2).