Auf den Plätzen 13 und 14 und damit am Tabellenende der Fußball-Regionalliga Südwest beenden die beiden Westerwälder C-Jugend-Vertreter die Saison. In der kommenden Runde treffen sich die Spvgg EGC Wirges und die Eisbachtaler Sportfreunde dann in der Rheinlandliga wieder. Am Pfingstwochenende mussten beide Teams in die „Saisonverlängerung“, nachdem ihre Partien am regulär letzten Spieltag abgebrochen worden waren.

TuS Koblenz – Spfr Eisbachtal 2:0 (1:0). Auch beim ersten Anlauf erzielte die TuS zwei Treffer, ehe das Spiel wegen eines Gewitters vorzeitig beendet werden musste. Die Westerwälder, die in der gesamten Runde auf zehn Punkte kamen, hielten das Geschehen auf dem Oberwerth abermals lange offen und kassierten gegen den Tabellenachten erst in der Schlussphase den Treffer zum 2:0-Endstand. Tore: 1:0 Josua Elija Morgenschweis (7.), 2:0 Hugo Brotzmann (69.).

Spvgg EGC Wirges – SV Eintracht Trier 0:13 (0:8). Ohne Trainer Danijel Simakovic und mit einer Mannschaft, die in dieser Konstellation noch nie zusammen auf dem Platz stand, gerieten die Wirgeser früh ins Hintertreffen und hatten dem Tabellenvierten von der Mosel auch in der Folge nicht genug entgegenzusetzen. Tore: 0:1 Joona Pepe Meyer (3.), 0:2 Christopher Felten (14.), 0:3 Lionne Laas (19.), 0:4 Christopher Felten (20.), 0:5 Joona Pepe Meyer (28.), 0:6, 0:7 Christopher Felten (29., 31.), 0:8 Philipp Wittlich (33., Eigentor), 0:9 Adarius Agbeyegbe (44.), 0:10, 0:11 Lionne Laas, 0:12, 0:13 Christopher Felten (70., 70.).