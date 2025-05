Die U17 der Spvgg EGC Wirges spielt in der kommenden Saison wieder in der Regionalliga. Mit einem 5:0-Auswärtserfolg machte das Team um Trainer Sascha Münz den direkten Wiederaufstieg perfekt.

A-Jugend, Rheinlandliga

JSG Kannenbäcker Höhr-Grenzhausen – JSG Mittelrhein 3:3 (2:2). Ein bitterer Treffer in der Nachspielzeit verhinderte die drei Punkte für die JSG Kannenbäcker Höhr-Grenzhausen. Die Gäste gingen zunächst in Führung. Höhr drehte die Partie zwar, musste in letzter Minute aber den Ausgleichstreffer hinnehmen. Tore: 0:1 Il Nikqi (16.), 1:1 Maxim Gebel (26.), 2:1 Anil Tasli (32.), 2:2 Jan-Philip Oster (43.), 3:2 Anil Tasli (65.), 3:3 Enbiya Hanceroglu (90.).

JFV Vulkaneifel – JFV Wolfstein Ww/Sieg 2:1 (2:0). „Man merkt den Spielern an, dass es Zeit für eine Pause wird. Einige schleppen sich aktuell durch“, musste Wolfsteins Trainer André Theis nach der Niederlage feststellen. „In der ersten Halbzeit war Vulkaneifel griffiger und konsequenter bei ihren Torchancen, daher ging die Halbzeitführung in Ordnung“, erklärte er. „In der zweiten Hälfte haben wir es dann durch unsere Einwechselspieler besser gemacht. Wir hatten mehr Laufbereitschaft und waren bissiger in den Zweikämpfen. Nachdem wir den Anschlusstreffer erzielt haben wurde die Partie dann wilder, weil wir alles auf eine Karte gesetzt haben. Zum Ausgleich hat es aber nicht mehr gereicht“, so Theis. „Wir wollen jetzt noch ein Mal alles aus dem Tank holen, um mit einem Sieg auf den vierten Tabellenplatz zu rücken“, betonte der Trainer. Tore: 1:0 Finn Bauer (10.), 2:0 Tom Hoff (45.), 2:1 Maximilian Riemer (51.).

B-Jugend, Rheinlandliga Meisterstaffel

JSG Saar-Mosel Konz – JSG Weyerbusch 3:2 (2:2). Eine turbulente erste Halbzeit erlebte die JSG Weyerbusch bei ihrem Auswärtsspiel in Konz. Mit einem 2:2-Unentschieden ging es in die Kabinen, ehe die JSG Saar-Mosel Konz früh in der zweiten Halbzeit den 3:2-Siegtreffer erzielte. Tore: 1:0 Arne Apel (10.), 1:1 Alexander Olejnikov (20.), 1:2 Bent Loris Kaiser (27.), 2:2 Lennox Awender (31.), 3:2 Kenan Davutay (46.).

JFV Bitburg – Spvgg EGC Wirges 0:5 (0:3). Die Wirgeser B-Junioren feierten nach dem Sieg den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga. „Wir haben das Spiel in allen Belangen bestimmt. Wir waren hochmotiviert und haben direkt gezeigt, dass wir an diesem Tag in die Regionalliga aufsteigen wollen“, freute sich EGC-Trainer Sascha Münz. „Ein großes Lob geht an den gesamten Kader, der sich außergewöhnlich gut entwickelt hat. Wir freuen uns jetzt noch auf das letzte Saisonspiel, nach dem wir mit Unterstützern und Eltern feiern wollen“, so Münz. Tore: 0:1 Gazjon Merovci (13.), 0:2, 0:3, 0:4 Conner Dahlem (25., 27., 55.), 0:5 Linus Best (58.).

B-Jugend, Rheinlandliga Platzierungsstaffel

JFV Oberwesterwald – SG 99 Andernach 0:7 (0:3). Ein Spiel zum Vergessen erwischte der JFV Oberwesterwald gegen die SG Andernach. Die ersten 20 Minuten hielt der JFV gut dagegen, danach übernahm Andernach die Spielkontrolle und war konsequent vor dem Tor. Das Endergebnis von 0:7 aus Sicht der Oberwesterwälder machte das Spielgeschehen deutlich. Tore: 0:1 Hussein Mohamed (24.), 0:2 Albi Mehmeti (27.), 0:3 Alexander Müller (34.), 0:4 Julius Horn (42.), 0:5 René Grabka (52.), 0:6 Volodymyr Atabekian (63.), 0:7 Niklas Schott (78., Eigentor).

JFV Vulkaneifel – Spfr Eisbachtal II 4:0 (3:0). Die Eisbachtaler Reserve erwischte einen gebrauchten Tag. Bereits zur Halbzeit lagen die Gäste mit 0:3 zurück, konnten die zweite Hälfte aber offener gestalten und bekamen erst spät das Tor zum 0:4-Endstand aus Sicht der Eisbachtaler. Damit müssen sie den Gang in die Bezirksliga antreten. Tore: 1:0 Paul Schweyen (12.), 2:0 Jakob Schermann (28.), 3:0, 4:0 Timo Gießler (39., 70.).

C-Jugend, Rheinlandliga Platzierungsstaffel

JFV Wolfstein Ww/Sieg – FSV Trier-Tarforst 1:0 (0:0). Die Wolfsteiner C-Junioren waren gleich zweimal im Einsatz. Unter der Woche gelang dem JFV ein 4:3-Heimsieg gegen die JSG Altenkirchen. Am Wochenende empfingen die Wolfsteiner dann den FSV Trier-Tarforst, gegen den sie mit 1:0 gewinnen konnten. „Trier war der erwartet gute Gegner. In der ersten Halbzeit waren wir zu passiv und Trier hat das Spiel bestimmt. In der zweiten Hälfte hat sich das Blatt dann gewendet. Mit viel Kampf und Leidenschaft haben wir das Spiel dann gewonnen“, erklärte Wolfsteins Trainer Kevin Leicher. „Insgesamt war das ein toller Saisonendspurt von uns mit fünf Siegen aus fünf Spielen“, freute sich Leicher. Tore: 1:0 Jonah Pfau (63.).

D-Jugend, Rheinlandliga

JFV Wolfstein Ww/Sieg – SC Bendorf-Sayn 3:1 (1:1). Zum Abschluss der Heimspiel-Saison lag der JFV Wolfstein bereits früh zurück. „Wir haben Moral bewiesen, uns zurückgekämpft und das Spiel verdientermaßen gedreht“, freute sich Wolfsteins Trainer Thomas Pfeiffer. „Alle Spieler kamen zum Einsatz, was für mich besonders schön ist. Das war ein gelungener Abschluss auf heimischem Rasen“, betonte er. Tore: 0:1 Nikita Kreiden (6.), 1:1 Lias Vincent Rein (11.), 2:1 Noah Gabriel Neeb (35.), 3:1 Durim Kakruki (60.).