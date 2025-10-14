Da war mehr drin. Beide Wirgeser Regionalliga-Mannschaften steigerten sich in ihren Spielen, ernteten lobende Worte ihrer Trainer, belohnten sich aber nicht so, wie sie es sich gewünscht hätten. Mut machte auch der Auftritt der Wolfsteiner B-Jugend.
Drei Spiele, ein Punkt: Die Bilanz der Westerwälder Mannschaften in den Jugendfußball-Regionalligen fiel zum Start in die Herbstferien durchwachsen aus. Die Wirgeser A-Jugend verlor zu Hause denkbar knapp, die B-Jugend der EGC erkämpfte in Unterzahl ein Remis.