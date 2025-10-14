Enge Spiele in Regionalliga Wirgeser B-Jugend erkämpft Punkt in Unterzahl Jona Heck

Marco Rosbach 14.10.2025, 08:58 Uhr

i Eine anstrengendes Wochenende hat Felix Hehl (rechts) in den Knochen. Mit der A-Jugend der Spvgg EGC Wirges stand er in der Regionalliga gegen den FK Pirmasens auf dem Platz, um keine 24 Stunden später an selber Stelle als Joker in der ersten Mannschaft mit dem Last-Minute-Treffer zum 4:3 gegen Immendorf zum Matchwinner zu werden. Andreas Hergenhahn

Da war mehr drin. Beide Wirgeser Regionalliga-Mannschaften steigerten sich in ihren Spielen, ernteten lobende Worte ihrer Trainer, belohnten sich aber nicht so, wie sie es sich gewünscht hätten. Mut machte auch der Auftritt der Wolfsteiner B-Jugend.

Drei Spiele, ein Punkt: Die Bilanz der Westerwälder Mannschaften in den Jugendfußball-Regionalligen fiel zum Start in die Herbstferien durchwachsen aus. Die Wirgeser A-Jugend verlor zu Hause denkbar knapp, die B-Jugend der EGC erkämpfte in Unterzahl ein Remis.







Artikel teilen

Artikel teilen