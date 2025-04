In den Jugendfußball-Regionalligen sind am Wochenende alle Westerwälder Teams im Einsatz. Drei Teams spielen auf heimischem Platz, die anderen drei müssen in der Fremde ran.

In den Junioren-Regionalligen stehen schwere Spieler für die Westerwälder Teams auf dem Programm. Die Wirgeser A-Junioren wollen ganz oben dranbleiben, die Eisbachtaler kämpfen um den Klassenverbleib. Bei den B-Junioren darf Wolfstein endlich zu Hause ran, Eisbachtal wehrt sich gegen den Abstieg. Bei den C-Junioren sind Eisbachtal und Wirges im Einsatz.

A-Jugend, Regionalliga

JFG Schaumberg-Prims – Spvgg EGC Wirges (Sa. 13 Uhr). „Uns erwartet sicherlich ein sehr schweres Auswärtsspiel. Wir haben eine sehr lange Fahrt vor uns“, erklärt EGC-Trainer Yannick Schmidt. „Schaumberg spielt bisher eine starke Rückrunde, die Mannschaft lebt auf jeden Fall“, findet er lobende Worte für den Gegner. „Wir müssen das Spiel gewinnen, wenn wir noch ganz oben dranbleiben wollen. Ich bin zuversichtlich das wir das schaffen können, wenn wir unsere Leistung abrufen“, so Schmidt.

Spfr Eisbachtal – SV Viktoria Herxheim (So. 13 Uhr). „Wir müssen jetzt versuchen, in den letzten sechs Spielen noch einige Punkte einzufahren. Wir wollen den Klassenverbleib frühzeitig sichern“, erklärt Eisbachtals Trainer Thomas Remark. „Gegen Herxheim haben wir in der Hinrunde verloren, daher haben wir noch etwas gutzumachen“, betont er. „Wir wollen auf jeden Fall den Heimsieg einfahren.“

B-Jugend, Regionalliga

JFV Wolfstein Ww/Sieg – FC Rot-Weiß Koblenz (Sa. 13.30 Uhr). „Nach zuletzt vier Auswärtsspielen freuen wir uns auf das erste Heimspiel in 2025“, blickt Wolfsteins Trainer Matthias Liedtke voraus. „Für uns geht es um jeden Punkt, Koblenz hat diese Sorgen nicht mehr“, erklärt er. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir am Wochenende was Zählbares holen können, da wirklich jeder Punkt jetzt wichtig ist“, unterstreicht Liedtke die Bedeutung des Spiels.

TuS Koblenz – Spfr Eisbachtal (So. 15 Uhr). „Für uns geht es jetzt jedes Wochenende um alles oder nichts“, betont Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt. „Wir wollen und müssen mehr mit dem Ball agieren als in den letzten Spielen und so gezielter zu Abschlüssen kommen“, erklärt er. „Ich bin zuversichtlich, dass wir am Wochenende personell komplett sind“, blickt Schmidt voraus.

C-Jugend, Regionalliga

Ludwigshafener SC – Spfr Eisbachtal (Sa. 15 Uhr). Für die Eisbachtaler C-Junioren ist jedes Spiel ein Endspiel. Bei fünf ausstehenden Spielen hat das Team um Trainer Leutrim Hoti neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Beim Ludwigshafener SC muss also dringend ein Sieg her.

Spvgg EGC Wirges – TuS Koblenz (Sa. 15.15 Uhr). „Wir werden unser Bestes geben, um wichtige drei Punkte zu holen“, betont der Wirgeser Trainer Danijel Simakovic vor der Begegnung. „Wenn unsere Einstellung stimmt und der Wille da ist zu gewinnen, bin ich mir sicher, das wir das schaffen können“, erklärt er. „Es wird viel davon abhängen, wie wir in die Partie reinkommen“, meint Simakovic.