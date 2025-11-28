Wolfstein muss nach Speyer Wirgeser A-Junioren wollen den dritten Sieg in Folge Jona Heck 28.11.2025, 16:00 Uhr

In der Jugendfußball-Regionalliga kämpfen sowohl die Wolfsteiner als auch die Wirgeser Junioren um entscheidende Punkte vor der Winterpause. Im Abstiegskampf wollen alle Teams im letzten Spiel des Kalenderjahres etwas Zählbares holen.

﻿Auch in den Junioren-Regionalligen steht der letzte Spieltag des Kalenderjahres 2025 auf dem Programm. Die Eisbachtaler A-Junioren sind bereits in der Winterpause, die Wirgeser müssen nach Herxheim. Die Wolfsteiner B-Junioren sind auswärts in Speyer gefordert, Wirges empfängt Schott Mainz.







