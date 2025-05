Für manche Regionalliga-Teams steht das letzte Saisonspiel an. Dabei wollen die Teams sich gebührend in die Sommerpause verabschieden. Für andere ist es der vorletzte Spieltag. Die Eisbachtaler B-Junioren wollen einen Platz in der Tabelle klettern.

Bei den Wirgeser A-Junioren steht der Spieltag ganz im Zeichen der Abschiede. Auch die Eisbachtaler A-Junioren wollen die Saison ordentlich beenden. Bei den B-Junioren hat Eisbachtal noch die Möglichkeit, einen Platz zu klettern, die Wolfsteiner können aufgrund des sicheren Klassenverbleibs befreit aufspielen.

A-Jugend, Regionalliga

VfR Wormatia Worms – Spfr Eisbachtal (So. 13 Uhr). „In Worms können wir befreit aufspielen“, betont Eisbachtals Trainer Thomas Remark. „Wir müssen schauen, wer uns alles zur Verfügung steht, da wir ein paar Kranke und ein paar verhinderte Spieler unter der Woche hatten. Zudem spielen wir am selben Tag wie die erste Mannschaft“, erklärt er. „Ich hoffe, dass wir in Worms punkten. Wir haben trotz Ausfällen genug Spieler, die in der Lage sind, Worms zu schlagen“, so Remark. „Die letzten beiden Spiele sollten vernünftig über die Bühne gehen. Wir können befreit und fröhlich-frisch aufspielen“, blickt der Trainer der Sportfreunde zuversichtlich voraus.

FC Speyer 09 – Spvgg EGC Wirges (So. 13 Uhr). Die Wirgeser reisen für das letzte Spiel der Saison nach Speyer, da sie nächstes Wochenende spielfrei haben. „Das wird das letzte Spiel in dieser Zusammensetzung. Für viele ist es das letzte Spiel im Junioren-Bereich, und auch für mich als Trainer bei der EGC ist es das letzte. Das ist natürlich etwas ganz besonderes“, erklärt EGC-Trainer Yannick Schmidt. „Wir haben den dritten Tabellenplatz sicher, daher werde ich versuchen, jedem Spieler Spielzeit zu geben, der die Saison mitgezogen ist. Auf diese tolle Saison sind der Verein, aber natürlich vor allem wir sehr stolz. Als Aufsteiger in der Regionalliga Dritter zu werden, ist außergewöhnlich“, freut sich Schmidt vor dem letzten Saisonspiel.

B-Jugend, Regionalliga

Spfr Eisbachtal – Wormatia Worms (So. 12 Uhr). „Der Kader nach Sperre und Verletzungen lichtet sich wieder. Die Ausfälle haben uns in den letzten beiden Spielen wehgetan“, erklärt Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt. „Dementsprechend freuen wir uns darauf, im letzten Heimspiel noch mal alles vor unseren heimischen Zuschauern und den Eltern rauszuhauen“, betont er. „Mit einem Sieg könnten wir noch an Worms vorbeispringen, daher erwarte ich eine spannende Begegnung, in der sich nichts geschenkt wird. Wenn wir offensiv weiter so viele Chancen kreieren, werden wir uns auch belohnen.“ Ein Sprung nach oben wäre auch mit Blick auf zusätzliche Plätze durch mögliche Aufstiegsverzichte oder Abmeldungen entscheidend.

JFV Wolfstein Ww/Sieg – FC Speyer 09 (So. 14 Uhr, in Friedewad). „Wir können ganz befreit in dieses Spiel gehen, nachdem wir den Klassenverbleib gesichert haben“, erklärt Wolfsteins Trainer Matthias Liedtke. „Wir möchten die Saison natürlich positiv beenden. Das Remis im Hinspiel stimmt uns zuversichtlich“, erklärt er. „Wir wollen das erste Spiel in 2025 gewinnen. Das Gefühl blieb uns dieses Jahr bisher verwehrt. Das wollen wir ändern“, blickt Liedtke zuversichtlich auf das letzte Spiel der Saison.