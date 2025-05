Die Regionalliga-Saisons neigen sich dem Ende entgegen. Zum absoluten Topspiel kommt es in der A-Junioren-Regionalliga, wenn die Spvgg EGC Wirges den Tabellenführer aus Pirmasens zum letzten Heimspiel der Saison empfängt.

Während die B-Jugend-Regionalliga am Wochenende spielfrei hat und somit der JFV Wolfstein Ww/Sieg und die Sportfreunde aus Eisbachtal regenerieren können, kämpfen die Westerwälder Teams in den anderen Regionalligen um wichtige Punkte. Die Wirgeser A-Junioren schielen noch mit einem Auge auf die Meisterschaft, die Eisbachtaler hingegen wollen wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Bei den C-Junioren wollen sich Eisbachtal und Wirges endlich mit drei Punkten belohnen und im Tabellenkeller zeigen, dass sie auch in den restlichen Spielen alles geben werden.

A-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – FK Pirmasens (So. 13 Uhr). „Wir freuen uns auf das letzte Heimspiel der Saison. Das wird noch mal ein richtiges Spitzenspiel gegen den Tabellenführer“, freut sich EGC-Trainer Yannick Schmidt auf die anstehende Begegnung. „Theoretisch ist die Meisterschaft ja noch drin für uns. Das ist Wahnsinn, zwei Spieltage vor Schluss als Aufsteiger. Dafür müssen wir gewinnen“, erklärt er. „Wir wissen aber, dass es verdammt schwer wird. Pirmasens ist enorm stark in der Defensive. Sie stehen zu Recht da oben. Das wird ein umkämpftes Spiel, wir werden alles reinwerfen. Ich bin guter Dinge, dass wir drei Punkte holen und so die Chance auf die Meisterschaft noch wahren können“, blickt Schmidt zuversichtlich voraus.

Spfr Eisbachtal – TuS Marienborn (So. 15.30 Uhr). „Dieses Spiel müssen wir in unserer aktuellen Tabellensituation gewinnen“, betont Eisbachtals Trainer Thomas Remark vor der Begegnung. „Einige Spieler haben aufgrund von Abiturprüfungen nicht trainiert. Silas Held und Lennard Prätorius werden aufgrund privater Dinge am Sonntag fehlen“, erklärt er. Dennoch hoffe er, dass Moritz Muth und Raoul Petak für dieses wichtige Spiel zur Verfügung stehen werden. „Das wäre enorm wichtig für uns. Ich bin im Austausch mit Thorsten Wörsdörfer, dem Trainer der Ersten Mannschaft. Zudem werden wir den ein oder anderen aus der U17 dazuholen. Wir müssen dieses Spiel gewinnen, das wissen alle im Team“, blickt Remark voraus.

C-Jugend, Regionalliga

SV Saar 05 – Spvgg EGC Wirges (Sa. 14.30 Uhr). „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe werden“, blickt EGC-Trainer Danijel Simakovic voraus. „Wir wollen unbedingt die drei Punkte mitnehmen. Wir wollen uns für die gute Arbeit im Training belohnen und zeigen, dass wir die Qualität haben, auswärts zu gewinnen“, blickt er voraus.

Spfr Eisbachtal – FC Speyer 09 (So. 13 Uhr). „Wir gehen mit voller Überzeugung in das Spiel und wollen uns endlich mit drei Punkten belohnen“, betont Eisbachtals Trainer Leutrim Hoti. „Speyer wird uns alles abverlangen. Das wird ein intensives und schweres Spiel für beide Mannschaften werden“, erklärt er im Vorfeld der Begegnung.