Die Wirgeser A-Junioren um Trainer Thomas Esch wollen im Auswärtsspiel bei Wormatia Worms den ersten Dreier der Saison einfahren. Dabei wollen sie an die Leistung aus dem Spiel gegen TuS Koblenz anknüpfen.

Die A-Junioren der EGC Wirges und der Sportfreunde Eisbachtal wollen sich in der Regionalliga Südwest endlich mit drei Punkten belohnen. Die Wolfsteiner B-Junioren wollen an ihre Leistung aus dem letzten Auswärtsspiel anknüpfen, die Wirgeser B-Junioren müssen offensiv in Fahrt kommen.

A-Jugend, Regionalliga

VfR Wormatia Worms – Spvgg EGC Wirges (Sonntag, 13 Uhr). „Wir wollen endlich dreifach punkten. Das erste Spiel von uns war nicht gut, im zweiten haben wir uns dann gesteigert – und letzte Woche sind wir so aufgetreten, wie ich das von der Mannschaft sehen möchte. Da stimmten die Laufbereitschaft und der Kampfgeist“, erklärt der Wirgeser Trainer Thomas Esch mit Blick auf das unglückliche 1:3 gegen TuS Koblenz. „In Worms wollen wir daran anknüpfen und uns mit drei Punkten belohnen“, so Esch, der auf den vollen Kader zugreifen kann.

Spfr Eisbachtal – FC 08 Homburg (Sonntag, 13 Uhr). ﻿„In der Tabelle befinden wir uns aktuell in keiner einfachen Situation. Daher ist es umso wichtiger, dass wir die Punkte im eigenen Stadion behalten“, betont Eisbachtals Trainer Hussen Harmouch. „Die Voraussetzungen in dieser Woche waren nicht ideal, da einige Spieler grippebedingt im Training ausfielen. Das darf aber keine Rolle spielen. Entscheidend ist, dass wir geschlossen auftreten, alles in die Waagschale werfen und bis zum Schlusspfiff an unsere Chance glauben. Von der ersten bis zur letzten Minute wollen wir konzentriert und kämpferisch agieren, um am Ende ein positives Ergebnis einzufahren“, gibt der Trainer die Marschroute vor.

B-Jugend, Regionalliga

FC Rot-Weiss Koblenz – JFV Wolfstein Ww/Sieg (Samstag, 17 Uhr). „Wir wollen an die Leistung aus dem letzten Auswärtsspiel in Homburg anknüpfen. Wir gucken gar nicht auf die Tabelle, da diese noch keine Aussagekraft hat. Ich gehe davon aus, dass es ein ausgeglichenes Spiel werden wird“, betont Wolfsteins Trainer Dominik Neitzert, der das Team gemeinsam mit Sven Mensch trainiert. „Wir wollen drei weitere Zähler auf unser Konto packen, wissen aber, dass wir dafür eine gute Mannschaftsleistung brauchen. Wir müssen unsere Leistung abrufen, um in Koblenz was mitzunehmen“, so Neitzert.

Spvgg EGC Wirges – SC Idar-Oberstein (Sonntag, 13 Uhr). „Nach unserem Auftaktprogramm mit drei extrem schweren Spielen gilt es für uns nun im zweiten Heimspiel der Saison gegen Idar-Oberstein erstmals zu punkten“, gibt der Wirgeser Trainer Sascha Münz das Ziel vor. „Der Gegner ist mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen sehr gut in die Saison gestartet und wird entsprechend selbstbewusst auftreten. Auch wenn voraussichtlich drei Stammkräfte ausfallen werden, sind wir dennoch überzeugt davon, das Spiel erfolgreich gestalten zu können. Unsere Mannschaft hat bisher defensiv überwiegend gute Leistungen gebracht. Nun erwarten wir jedoch Gegner, gegen die wir sicherlich mehr Torchancen kreieren können, und wollen somit in der Offensive aktiver sein“, erklärt Münz.