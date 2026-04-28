Wolfstein verliert knapp Wirgeser A-Junioren mit wichtigem Dreier gegen Homburg Jona Heck 28.04.2026, 10:21 Uhr

i Der JFV Wolfstein (in Blau) musste sich im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken II (in Weiß) knapp geschlagen geben. Ein Punktgewinn hätte dem Team von Dominik Neitzert im Kampf um den Klassenverbleib gut getan. Manfred Böhmer/balu

Die U19 der Spvgg EGC Wirges konnte im Heimspiel gegen den FC Homburg einen überraschenden, aber enorm wichtigen Sieg einfahren. Die U17 der EGC kam in Mainz unter die Räder. Wolfstein war nah dran am Punktgewinn.

Die A-Junioren der Spvgg EGC Wirges fuhren einen überraschenden, aber immens wichtigen Heimsieg in der Regionalliga Südwest gegen den spielstarken FC Homburg ein. Die Eisbachtaler mussten sich in Schaumberg geschlagen geben. Bei den B-Junioren verpasste Wolfstein denkbar knapp einen Punktgewinn gegen Saarbrücken, Wirges kam beim Top-Team der Liga deutlich unter die Räder.







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