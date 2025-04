Im ältesten Jahrgang konnte die EGC Wirges zum dritten Mal in dieser Saison das Derby gegen die Spfr Eisbachtal gewinnen.

A-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – Spfr Eisbachtal 3:1 (1:0). „Es war ein sehr gutes Spiel von uns“, freute sich Sieger-Trainer Yannick Schmidt. Unterm Strich sei es ein verdienter Erfolg gewesen. Eisbachtal habe gut verteidigt, „dann haben wir unsere Chancen aber genutzt“, so der EGC-Trainer, der sich auch über die Rückkehr einiger Verletzter freute, weiter. „Obwohl wir auf drei Schlüsselspieler verzichten mussten, hat die Mannschaft nach der letztwöchigen Niederlage eine starke Reaktion gezeigt“, betonte Eisbachtal-Trainer Thomas Remark. „Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft und vor der geschlossenen Mannschaftsleistung. Wir haben auf Augenhöhe mitgehalten, vielleicht wäre am Ende ein Unentschieden aufgrund der kämpferischen Leistung von uns verdient gewesen“, erklärt er. „Die individuelle Klasse der Wirgeser hat am Ende den Unterschied gemacht. Dennoch bin ich stolz auf die Jungs. Auf diese Leistung lässt sich aufbauen“, freute sich Remark. Tore: 1:0 Felix Hehl (41.), 1:1 Sebastian Bau (60.), 2:1 Simon Odenthal (69.), 3:1 Jannik Schumann (79.).

B-Jugend, Regionalliga

JFG Schaumberg-Prims – JFV Wolfstein Ww/Sieg 2:1 (1:1). „Trotz einer sehr guten und geschlossenen Mannschaftsleistung gehen wir leider leer aus“, erklärte Wolfstein-Trainer Matthias Liedtke nach der Begegnung. „Aufgrund des Spielverlaufs wäre ein Remis das gerechte Ergebnis gewesen, manchmal entscheiden aber die Kleinigkeiten im Fußball“, betonte er. „Aus diesem Spiel müssen wir lernen und es im nächsten Spiel noch besser machen. Auf diese Leistung lässt sich aufbauen“, blickte Liedtke zuversichtlich nach vorne. Tore: 1:0 (27.), 1:1 Felix Hellinghausen (32.), 2:1 Noah Scholl (71.).

Spfr Eisbachtal – 1. FSV Mainz 05 II 1:4 (1:3). „Wenn du in so einem Spiel etwas mitnehmen willst, brauchst du in manchen Szenen einfach ein bisschen mehr Spielglück. Das hatten wir leider nicht“, resümierte Eisbachtal-Trainer Adrian Schmidt nach der Begegnung. „Wir sind früh in Führung gegangen und haben das in der ersten Halbzeit enorm gut gemacht. Wir haben viel Kraft investiert und die Jungs haben alles gegeben. Der Ausgleich fiel meines Erachtens aus einer Abseitsposition, der Führungstreffer durch einen Eckball. Das waren unglückliche Tore, vor allem weil wir auch gute Kontergelegenheiten hatten“, bilanzierte er. Tore: 1:0 Ben Lombardo (5.), 1:1 (18.), 1:2 (23.), 1:3 (35.), 1:4 (51.).

C-Jugend, Regionalliga

FC Speyer 09 – Spvgg EGC Wirges 2:1 (1:0). „Das war ein gutes Spiel von uns, wir haben es leider nicht geschafft Punkte zu holen“, erklärte Wirges-Trainer Danijel Simakovic nach der Begegnung. „Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir klar besser und haben das Spiel schnell ausgeglichen. Wir hätten in Führung gehen müssen, haben unsere Chancen aber nicht genutzt. Im Gegenzug kassieren wir dann das Tor zur Niederlage“, war er bedient. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, weil unsere Leistung bis auf das Ergebnis super war“, betonte Simakovic. Tore: 1:0 (23.), 1:1 Arion Neziri (41.), 2:1 (56.).

Spfr Eisbachtal – 1. FSV Mainz 05 0:16 (0:7). „Das Ergebnis spricht leider eine deutliche Sprache. Die ersten zwölf Minuten haben wir wirklich stark gespielt – da konnte niemand ahnen, wie es am Ende ausgehen würde“, erklärte der neue Eisbachtaler Trainer Leutrim Hoti nach der Begegnung. „Ab Minute 13 sind wir auseinandergefallen, wir haben einfach keinen Zugriff mehr gefunden. Klar, Mainz 05 ist eine überragende Mannschaft, aber ein 0:16 tut schon richtig weh. Das war bitter“, musste er sich eingestehen. „Trotzdem müssen wir jetzt den Kopf hochnehmen, das Spiel abhaken und uns auf die kommenden Aufgaben konzentrieren. Ich glaube fest daran, dass wir noch unsere Chancen bekommen werden“, blickte Hoti zuversichtlich voraus. Tore: 0:1 (13.), 0:2 (15.), 0:3 (18.), 0:4 (20.), 0:5 (21.), 0:6 (22.), 0:7 (33.), 0:8 (39.), 0:9 (42.), 0:10 (43.), 0:11 (47.), 0:12 (54.), 0:13 (55.), 0:14 (57.), 0:15 (60.), 0:16 (70.).