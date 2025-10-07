Wenn ein Team aus dem Nachwuchsleistungszentrum mit vier Nationalspielern anreist, wird es automatisch sehr schwer für den Gegner, etwas zu holen. Die Wirgeser B-Junioren mussten sich dem 1. FSV Mainz 05 in der Junioren-Regionalliga geschlagen geben.
Lesezeit 3 Minuten
In der A-Junioren-Regionalliga konnte die Spvgg EGC Wirges Wiedergutmachung für die Derbyniederlage gegen die Eisbachtaler Sportfreunde leisten. Beim 4:0-Auswärtssieg in Homburg brachte ein Doppelschlag von Sommerneuzugang Jona Wolf die Wirgeser auf die Siegerstraße.