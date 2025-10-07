Wolfstein holt Dreier Wirgeser A-Junioren gelingt Wiedergutmachung 07.10.2025, 11:57 Uhr

i Kapitän Liam Bennet Linn und die Wirgeser B-Jugend wehrten sich nach Kräften, doch mit Einsatz und Wille war dem 05er-Nachwuchs aus Mainz nicht bezukommen. Der Tabellenführer setzte sich mit 10:1 durch. Marco Rosbach

Wenn ein Team aus dem Nachwuchsleistungszentrum mit vier Nationalspielern anreist, wird es automatisch sehr schwer für den Gegner, etwas zu holen. Die Wirgeser B-Junioren mussten sich dem 1. FSV Mainz 05 in der Junioren-Regionalliga geschlagen geben.

In der A-Junioren-Regionalliga konnte die Spvgg EGC Wirges Wiedergutmachung für die Derbyniederlage gegen die Eisbachtaler Sportfreunde leisten. Beim 4:0-Auswärtssieg in Homburg brachte ein Doppelschlag von Sommerneuzugang Jona Wolf die Wirgeser auf die Siegerstraße.







