In den Jugendfußball-Regionalligen der A- und B-Junioren verloren die Eisbachtaler U19 und die Wirgeser U17. Die Wirgeser A-Junioren konnten den ersten Punkt holen, Wolfsteins B-Junioren freuten sich über den ersten Sieg.

Die B-Junioren des JFV Wolfstein feiern den ersten Sieg der Saison. Bei den Wirgeser und Eisbachtaler A-Junioren wäre mehr drin gewesen, die Wirgeser B-Junioren mussten sich einem starken Gegner aus Kaiserslautern geschlagen geben.

A-Jugend, Regionalliga

TSV Gau-Odernheim – Spvgg EGC Wirges 2:2 (0:2). „Für mich waren das zwei verlorene Punkte, da wir eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben haben“, erklärte der Wirgeser Trainer Thomas Esch nach der Begegnung. „Wenn wir das dritte Tor machen, ist die Messe gelesen“, betonte er. „Nach der Halbzeit haben wir ein doofes Standardgegentor bekommen. Dann hat Gau-Odernheim Druck gemacht, die Phase haben wir aber gut überstanden. Und ganz spät verursachen wir einen ganz dämlichen Elfmeter, der zum 2:2 führt. Einerseits sind wir froh, dass wir den ersten Punkt haben, andererseits hätten es auch drei sein können“, so Esch. Tore:0:1 Kevin Kirillov (18.), 0:2 Adrian Galka (33., Eigentor), 1:2 Wolf Zundel (49.), 2:2 Danny Angel Bayer (89.).

Ludwigshafener SC – Spfr Eisbachtal 2:0 (1:0). „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. In der ersten Halbzeit haben wir bis auf das Tor kaum etwas zugelassen und hatten eine Riesenchance, bei der wir das leere Tor nicht getroffen haben“, erklärte Eisbachtals Trainer Hussen Harmouch. „Nach der Pause hatten wir wieder eine super Phase, Ludwigshafen hätte eine Rote Karte sehen müssen. Am Ende haben wir alles nach vorne geworfen und noch das 2:0 kassiert. Es wäre defintiv mehr dringewesen, hinten standen wir sehr stabil. Das ist positiv“, so Harmouch. Tore:1:0 Achraf Ait Khardi (13.), 2:0 Emmanuel Walu (90.+9).

B-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – 1. FC Kaiserslautern II 1:4 (1:2). „In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel gegen einen starken Gegner offen gestaltet. Die Mannschaft hat den Plan gut umgesetzt, und wir haben nach dem Rückstand nicht unverdient ausgeglichen“, fasste EGC-Trainer Sascha Münz den ersten Abschnitt zusammen. „Das 1:2 fiel aus einer abseitsverdächtigen Position in einer langen Nachspielzeit, die für uns nicht nachvollziehbar war. In der zweiten Halbzeit gelang uns dann relativ wenig vor dem gegnerischen Tor“, betonte er. „Wir bleiben weiter optimistisch, was den Saisonverlauf angeht“, so Münz. Tore: 0:1 (16.), 1:1 Furkan Aras (29.), 1:2 (40.+4), 1:3 (49.), 1:4 (77.).

FC 08 Homburg – JFV Wolfstein Ww/Sieg 1:2 (1:1). „Wir sind früh in Rückstand geraten und haben uns in den ersten 30 Minuten schwergetan. Danach sind wir immer besser in die Partie gekommen und haben in einer wilden Phase vor der Halbzeit das 1:1 gemacht“, erklärte Wolfsteins Trainer Dominik Neitzert. „Danach haben wir super Fußball gespielt und das 2:1 gemacht. Wir haben es aber verpasst, die Vorentscheidung zu erzielen. Danach wurde es noch mal hektisch, wir haben aber alles wegverteidigt“, betonte er. „Der Sieg tut uns natürlich gut. Ich freue mich vor allem für die Jungs“, so Neitzert.Tore: 1:0 Matteo Wießner (13.), 1:1 Paul Marian Stein (40.+1), 1:2 Julian Schumann (50.).