Wolfstein mit Heimspiel Wirgeser A-Junioren empfangen Aufstiegskandidaten 10.10.2025, 12:08 Uhr

i Nach der 1:10-Schlappe gegen die herausragend besetzte U16 des FSV Mainz 05 wollen die Wirgeser B-Jugendlichen jetzt wieder selbst die Initiative ergreifen. Allerdings hat es die Aufgabe in sich. Marco Rosbach

Die Wirgeser A-Junioren empfangen mit Pirmasens einen Gegner, der um die vorderen Plätze mitspielen wird. Die B-Junioren der EGC haben ein schweres Auswärtsspiel am Oberwerth vor sich, Wolfstein empfängt Schott Mainz zum „Highlight-Spiel“.

Die Eisbachtaler A-Junioren spielen erst am kommenden Donnerstag ihr Spiel in der Regionalliga Südwest. Die Wirgeser empfangen einen Aufstiegsfavoriten. Bei den B-Junioren wollen Wirges und Wolfstein punkten. A-Jugend, RegionalligaSpvgg EGC Wirges – FK Pirmasens (Sonntag, 13 Uhr).







Artikel teilen

Artikel teilen