Die Wirgeser A-Junioren empfangen mit Pirmasens einen Gegner, der um die vorderen Plätze mitspielen wird. Die B-Junioren der EGC haben ein schweres Auswärtsspiel am Oberwerth vor sich, Wolfstein empfängt Schott Mainz zum „Highlight-Spiel“.
Die Eisbachtaler A-Junioren spielen erst am kommenden Donnerstag ihr Spiel in der Regionalliga Südwest. Die Wirgeser empfangen einen Aufstiegsfavoriten. Bei den B-Junioren wollen Wirges und Wolfstein punkten.A-Jugend, RegionalligaSpvgg EGC Wirges – FK Pirmasens (Sonntag, 13 Uhr).