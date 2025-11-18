Furioses Ende in Andernach Wirgeser A-Junioren drehen Partie in der Nachspielzeit 18.11.2025, 07:00 Uhr

i Arion Neziri (in Weiß) und seine Spvgg EGC Wirges erkämpften sich einen Punkt im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken II (in Blau-Schwarz). Andreas Hergenhahn

In der Jugendfußball-Regionalliga feierten am Wochenende beide Teams der Spvgg EGC Wirges. Die A-Junioren konnten in der Nachspielzeit bei der SG 99 Andernach gewinnen, die B-Junioren erkämpften sich einen Punkt gegen Saarbrücken.

In der Regionalliga der A-Junioren drehte die Spvgg EGC Wirges die Partie bei der SG Andernach in der Nachspielzeit. Die Spfr Eisbachtal hingegen verlieren erneut deutlich. Bei den B-Junioren feiert Wirges einen Punkt gegen das NLZ-Team aus Saarbrücken, Wolfstein verliert hoch.







