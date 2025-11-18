Wirgeser A-Junioren drehen Partie in der Nachspielzeit

In der Jugendfußball-Regionalliga feierten am Wochenende beide Teams der Spvgg EGC Wirges. Die A-Junioren konnten in der Nachspielzeit bei der SG 99 Andernach gewinnen, die B-Junioren erkämpften sich einen Punkt gegen Saarbrücken.
