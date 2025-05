In der Jugendfußball-Regionalliga reisten die Eisbachtaler A-Junioren mit nur einem Auswechselspieler nach Worms. Die Wirgeser konnten auch ihr letztes Spiel gewinnen. Bei den B-Junioren gelang Wolfstein im letzten Spiel ein Unentschieden, Eisbachtal musste sich in der Nachspielzeit geschlagen geben.

A-Jugend, Regionalliga

VfR Wormatia Worms – Spfr Eisbachtal 5:1 (1:1). „Wir hatten spontan noch zwei Krankheitsfälle in der Mannschaft, daher sind wir mit nur einem Auswechselspieler nach Worms gefahren. Das ist für eine Regionalliga-U19 ziemlich bedenklich“, erklärte Eisbachtals Trainer Thomas Remark. „Wir waren bis zum Gegentreffer gut in der Partie. Dann haben wir uns zum Ausgleich gekämpft. Die zweite Halbzeit war einfach nicht gut von uns“, so Remark. „Ich hoffe, dass wir im letzten Spiel mehr Leute haben. Ich will keinesfalls mit einer Niederlage in Eisbachtal aufhören“, betonte der aus dem Amt scheidende Coach. Tore: 1:0 Deniz Kadir Dilmac (27.), 1:1 Lennard Wohlmann (45.+1), 2:1 Wayon Ire Houegnon Sezan Houenou (47.), 3:1 Deniz Kadir Dilmac (73.), 4:1 Wayon Ire Houegnon Sezan Houenou (83.), 5:1 Deniz Kadir Dilmac (89.).

FC Speyer 09 – Spvgg EGC Wirges 3:4 (2:4). „Wir haben jedem Spieler Spielzeit gegeben, das war eine ordentliche Partie von uns“, erklärte der Wirgeser Trainer Yannick Schmidt. „Das war ein schöner Sieg, auch wenn wir zur Halbzeit schon deutlich höher hätten führen müssen. Egal ob wir jetzt am Ende Zweiter oder Dritter werden, so oder so war das eine überragende Saison von uns“, freute sich Schmidt, der die EGC verlässt. Tore: 0:1 Mika Zerfas (3.), 0:2 Simon Odenthal (9.), 0:3 Felix Hehl (19.), 1:3 Paul Jürgen Schall (27.), 1:4 Mika Zerfas (32.), 2:3, 2:4 (45., 66.).

B-Jugend, Regionalliga

Spfr Eisbachtal – Wormatia Worms 1:2 (0:1). „Dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, liegt definitiv an uns, leider aber auch am Gespann“, fand Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt. „Beim Elfmeter, der uns in Führung bringen sollte, bewegte sich der Torwart vor der Linie und verschaffte sich einen Vorteil. In allerletzter Sekunde entscheiden die Schiedsrichter auf Tor bei einem Ball, den wir von der Linie klären. Das sind schon zwei schwerwiegende Entscheidungen gewesen“, erklärte Schmidt. „Dennoch haben wir zu viele Chancen liegenlassen“, bilanzierte er. Tore: 0:1 Noel Fabrice Tavares da Silva, 1:1 Ben Lombardo (52.), 1:2 Matteo Bushnell (80.+1).

JFV Wolfstein Ww/Sieg – FC Speyer 09 3:3 (1:0). „Wir wollten uns im letzten Spiel der Saison mit einem positiven Ergebnis verabschieden“, erklärte Wolfsteins Trainer Matthias Liedtke. „In den ersten 20 Minuten waren wir spielbestimmend, danach wurde Speyer besser. Wir hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle und lagen 3:1 vorne. Wir hätten den Sack zumachen müssen, aber Speyer warf noch mal alles nach vorne und belohnte sich mit zwei späten Treffern“, so Liedtke. Tore: 1:0 Felix Hellinghausen (9.), 1:1 (42.), 2:1 Ömer Abdullah Jaja (44.), 3:1 Felix Hellinghausen (53.), 3:2 (72.), 3:3 (80.).