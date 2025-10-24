Jugendfußball-Regionalliga Wirgeser A-Junioren arbeiten an der Chancenverwertung 24.10.2025, 11:41 Uhr

i Eisbachtals A-Junioren (in Rot) wollen am Sonntag gegen Herxheim die Niederlage vom Donnerstagabend vergessen machen. Die Wirgeser müssen am Sonntag zum FC Rot-Weiß Koblenz (in Weiß). Andreas Hergenhahn

Da die Herbstferien kurz vor dem Ende stehen, starten auch die Junioren-Regionalligen nach der zweiwöchigen Pause wieder. Eisbachtals A-Junioren mussten sich am Donnerstagabend geschlagen geben, am Sonntag wollen sie ein anderes Gesicht zeigen.

Nach der zweiwöchigen Fußballpause sind die A- und B-Junioren in der Regionalliga wieder im Einsatz. Die Eisbachtaler A-Junioren spielten bereits am Donnerstag und empfangen am Sonntag Herxheim. Wirges hingegen fährt nach Koblenz. Für Wolfsteins B-Junioren wartet das nächste Highlight-Spiel, Wirges empfängt Gonsenheim.







Artikel teilen

Artikel teilen