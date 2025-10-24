Da die Herbstferien kurz vor dem Ende stehen, starten auch die Junioren-Regionalligen nach der zweiwöchigen Pause wieder. Eisbachtals A-Junioren mussten sich am Donnerstagabend geschlagen geben, am Sonntag wollen sie ein anderes Gesicht zeigen.
Lesezeit 2 Minuten
Nach der zweiwöchigen Fußballpause sind die A- und B-Junioren in der Regionalliga wieder im Einsatz. Die Eisbachtaler A-Junioren spielten bereits am Donnerstag und empfangen am Sonntag Herxheim. Wirges hingegen fährt nach Koblenz. Für Wolfsteins B-Junioren wartet das nächste Highlight-Spiel, Wirges empfängt Gonsenheim.