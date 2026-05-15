Marathon gegen den Abstieg Wirges muss Triers Offensive in den Griff bekommen Marco Rosbach 15.05.2026, 13:02 Uhr

i Heimspiele stehen für die A-Jugend-Teams der Spfr Eisbachtal (rot-weiße Trikots) und der Spvgg EGC Wirges an. Während der Abstieg der Sportfreunde seit Wochen feststeht, kämpft die EGC noch um den Klassenverbleib. Andreas Hergenhahn

Drei Spiele bleiben der Wirgeser U19, um den Marathon gegen den Abstieg erfolgreich ins Ziel zu bringen. Schritt für Schritt denkt Trainer Carsten Mang, dessen Team gegen Trier über sich hinauswachsen muss. Helfen könnte Nachbar Eisbachtal.

Der Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Regionallige geht für die A-Junioren der Spvgg EGC Wirges. Am drittletzten Spieltag empfängt das Team von Trainer Carsten Mang den Tabellenzweiten Eintracht Trier und hofft auf Unterstützung vom Lokalrivalen Spfr Eisbachtal, der den direkten Wirgeser Konkurrenten TSG Gau-Odernheim empfängt.







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