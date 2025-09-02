Die Spvgg EGC Wirges traf sowohl bei den A- als auch bei den B-Junioren auf die TuS Koblenz. Beide Spiele gewannen die Schängel mit 3:1. Bei den A-Junioren spiegelte das Ergebnis aus Sicht des EGC-Trainers nicht den Spielverlauf wider.

Am Wochenende hagelte es vier mehr oder weniger verdiente Niederlagen für die Westerwälder Nachwuchsmannschaften in den Fußball-Regionalligen. Daraus können die Trainer einiges für die nächsten Spiele lernen.

A-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – TuS Koblenz 1:3 (0:3). „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Ich glaube, wir sind fünf oder sechs Mal im Eins-gegen-Eins auf den Koblenzer Torwart zugelaufen, haben es aber einfach verpasst, die Tore zu machen“, erklärte der Wirgeser Trainer Thomas Esch. „Koblenz hat aus jedem Schuss ein Tor gemacht. Von der Art, wie wir Fußball gespielt haben und wie wir das Spiel gestaltet haben, bin ich sehr zufrieden. Es haben einfach die Tore gefehlt. Wir haben ein dominantes Spiel gezeigt“, betonte Esch. Tore: 0:1 Justus Henri Dämgen (3.), 0:2 Louis Golombek (33.), 0:3 Louis Golombek (37.), 1:3 Till Rauschenberger (70.).﻿

SV Eintracht Trier – Spfr Eisbachtal 8:2 (3:0). „Das Ergebnis haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir machen aktuell zu viele individuelle Fehler. Dabei wussten wir ganz genau, wie Trier spielen wird“, erklärte Eisbachtals Trainer Hussen Harmouch. „In den ersten 20 Minuten haben wir gut gearbeitet und hatten die Führung auf dem Fuß. Danach haben wir es dem Gegner zu leicht gemacht. Wir müssen jetzt weiter nach vorne schauen“, betonte er. Tore: 1:0 David Wacht (24.), 2:0 Phil Heck (28.), 3:0 Maximilian Marx (31.), 3:1 Henri Schroer (46.), 4:1 Julian Wingerath (51.), 5:1 Julian Wingerath (53.), 5:2 Joel Schmitt (55.), 6:2 Bastian Süß (78.), 7:2 David Wacht (83.), 8:2 Nevio Marasa (85.).

B-Jugend, Regionalliga

JFV Wolfstein Ww/Sieg – 1. FSV Mainz 05 II 1:6 (0:4). „Insgesamt war das ein verdienter Auswärtssieg von Mainz. Sie haben in der ersten Halbzeit überragend gespielt, die ersten zehn Minuten haben wir noch gut dagegengehalten. Wir hatten vielleicht teilweise ein bisschen viel Respekt“, sah Wolfsteins Trainer Dominik Neitzert die erste Hälfte. „Wir sind super in die zweite Halbzeit gekommen und haben die ersten 20 Minuten klasse gespielt und ein schönes Tor gemacht. Aus der Halbzeit können wir vieles mitnehmen“, erklärte er. Tore: 0:1 (13.), 0:2 (22.), 0:3 (25.), 0:4 (37.), 1:4 Lennox Tom Cabboort (41.), 1:5 (56.), 1:6 (75.).

i Die B-Junioren des FSV Mainz 05 (in Rot) ließen Paul Marian Stein (Nummer 14) und dem JFV Wolfstein keine Chance. Manfred Böhmer/balu

TuS Koblenz – Spvgg EGC Wirges 3:1 (0:0). „Das Spiel hatte noch nicht mal begonnen, da mussten wir bereits zwei Leistungsträger verletzungsbedingt ersetzen. Trotzdem sind wir, wie auch in den Vorwochen, engagiert aufgetreten, auch wenn Koblenz mehr Spielkontrolle hatte“, meinte der Wirgeser Trainer Sascha Münz zur ersten Hälfte. „Nach zwei fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen ging Koblenz dann mit 2:0 in Führung, und wir kamen noch zum Anschluss. Dann mussten wir erneut zweimal wechseln, kamen aber nicht mehr zum Ausgleich. Per Konter hat Koblenz dann den Deckel drauf gemacht. Wir wollen in den nächsten Wochen in die Punkte kommen“, betonte Münz. Tore: 1:0 Farid Boukari (45.), 2:0 Abolfasl Ghorbani (52.), 2:1 Timo Rosenbaum (62.), 3:1 Niklas Barth (80.+5).