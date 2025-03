Wirges lehrt Mainz nur bis zur Pause das Fürchten

Während die A- und B-Junioren der Eisbachtaler Sportfreunde aussetzten, waren die anderen vier Regionalliga-Mannschaften aus dem Westerwald im Einsatz. Die C-Jugend-Fußballer der Spvgg EGC Wirges schnupperten eine Halbzeit lang an einer Sensation, brachen dann aber doch noch ein.

A-Jugend, Regionalliga

TuS Koblenz – Spvgg EGC Wirges 1:1 (1:1). Nach dem 7:0-Pokalcoup gegen Eisbachtal stand für die Wirgeser auch in der Liga ein Derby auf dem Plan. „Wir konnten im Vergleich zu Mittwoch leider weder mit dem Ball noch gegen den Ball an die gezeigte Leistung anknüpfen“, erkannte EGC-Trainer Yannick Schmidt einen Unterschied zwischen beiden Spielen. Sein Team sei oft zu hektisch gewesen und habe ungewohnt viele technische Fehler gemacht. „Dazu waren wir gegen den Ball fast immer zu weit weg und in den Zweikämpfen nicht entschlossen genug“, bemängelte Schmidt. Auch eine frühe Rote Karte gegen einen Koblenzer Spieler habe am Spielverlauf „leider wenig geändert“, so Schmidt. „Alles in allem haken wir das Spiel ab und nehmen den Punkt mit.“ Tore: 1:0 Enrico Geiß (3.), 1:1 Till Rauschenberger (22.).

B-Jugend, Regionalliga

SV Elversberg II – JFV Wolfstein Ww/Sieg 2:1 (2:1). Auch am zweiten Spieltag der Rückrunde ging es für die Wolfsteiner ins Saarland, wo sie sich nach dem jüngsten 0:0 gegen Saarbrücken II beim Elversbergs Reserve knapp geschlagen geben mussten. Er habe die Niederlage erst mal sacken lassen müssen, bekannte Matthias Liedtke, der Trainer der Westerwälder, die in der Tabelle auf den achten Platz abgerutscht sind, aber immer noch ein Polster von sieben Punkte zu den Abstiegsplätzen haben. „Wir haben verdient verloren“, musste der Wolfstein-Coach anerkennen. „Bis auf den Ausgleichstreffer, der gut herausgespielt war, gelang nahezu nichts“, legte Liedtke selbstkritisch den Finger in die Wunde. „Die Gasgeber waren griffiger, spritziger und wollten den Sieg mehr als wir.“ Tore: 1:0 (9.), 1:1 Louis Heimbrecht (14.), 2:1 (40.).

C-Jugend, Regionalliga

Spfr Eisbachtal – Eintracht Trier 0:2 (0:1). Einmal mehr attestierte SFE-Talentschmied Christof Dillmann seinen Schützlingen gegenüber der Hinserie eine beträchtliche Steigerung, zum ersehnten Erfolgserlebnis reichte das gegen den immerhin Tabellenfünften freilich nicht. Die Westerwälder erwiesen sich zwar als ebenbürtiger Gegner, in Sachen Effektivität aber hatte die Eintracht mehr zu bieten. „Sie machen ihre erste Chance rein, uns fehlt Kaltschnäuzigkeit“, so Dillmann, der Hochkarätern hinterher trauerte, die Nils Herbst und Theo Rünz liegen ließen. Vorwürfe konnte der Molsberger seinen Jungs nicht machen. „Wir haben alles versucht und gestalteten das Geschehen offen, bis wir in einen Konter liefen, der zum Elfmeter führte.“ Tore: 0:1, 0:2 Christopher Felten (11., 54. Foulelfmeter).

Spvgg EGC Wirges – 1. FSV Mainz 05 0:10 (0:1). „Erste Halbzeit top, zweite leider kompletter Flop“: Auf diesen einfachen Nenner brachte EGC-Trainer Danijel Simakovic das Spiel gegen den Tabellenführer. Bis zur Pause habe sein Team „überragend verteidigt“ und sich gute Kontersituation herausgespielt. Die Mainzer gingen zwar nach einer Ecke in Führung, hätten sich aber schwergetan, meinte Simakovic, der zudem von „zwei sehr umstrittenen Situationen“ berichtete. Klare Elfmeter seien nicht gegeben worden, eine Notbremse an Lukas Kaspers sei „nicht mal mit einer Gelben Karte sanktioniert“ worden. Nach dem vielversprechenden ersten Abschnitt sei die zweite Halbzeit „der komplette Untergang“ gewesen. „Das ist unerklärlich, wie die Jungs nicht mehr in der Lage waren, weiter das Tempo zu halten. Es war einfach komplett die Luft raus, danach war nur noch eine Mannschaft auf dem Platz“, bedauerte der Wirgeser Trainer. Der Unterschied zwischen dem Ersten in der Liga und seinem eigenen Team habe sich in der zweiten Halbzeit deutlich bemerkbar gemacht. Tore: 0:1 (12.), 0:2 (42.), 0:3 (44.), 0:4 (46.), 0:5 (48.), 0:6 (56.), 0:7 (58.), 0:8 (61.), 0:9 (62.), 0:10 (67.).