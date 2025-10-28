Eisbachtal unterliegt Herxheim Wirges hadert mit Chancenverwertung und Schiedsrichtern 28.10.2025, 09:16 Uhr

i Eisbachtals A-Junioren (in Rot Tim Diterle) mussten sich gegen den SV Viktoria Herxheim (in Blau) deutlich mit 1:6 geschlagen geben. Andreas Hergenhahn

Der Wirgeser Trainer Thomas Esch fand nach der 0:2-Niederlage gegen Rot-Weiss Koblenz lobende Worte für seine Mannschaft und sprach von der besten Saisonleistung. Einzig die Tore wollten nicht fallen – und die sind im Fußball eben am wichtigsten.

In den Jugendfußball-Regionalligen verloren alle vier Westerwälder Teams. Die Eisbachtaler A-Junioren mussten sich gegen Herxheim geschlagen geben, Wirges verlor in Koblenz. Bei den B-Junioren unterlag Wirges unglücklich gegen Gonsenheim, Wolfstein zog gegen Kaiserslautern den Kürzeren.







