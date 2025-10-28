Der Wirgeser Trainer Thomas Esch fand nach der 0:2-Niederlage gegen Rot-Weiss Koblenz lobende Worte für seine Mannschaft und sprach von der besten Saisonleistung. Einzig die Tore wollten nicht fallen – und die sind im Fußball eben am wichtigsten.
In den Jugendfußball-Regionalligen verloren alle vier Westerwälder Teams. Die Eisbachtaler A-Junioren mussten sich gegen Herxheim geschlagen geben, Wirges verlor in Koblenz. Bei den B-Junioren unterlag Wirges unglücklich gegen Gonsenheim, Wolfstein zog gegen Kaiserslautern den Kürzeren.