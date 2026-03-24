Spannung in U17-Regionalliga Wirges gewinnt Derby und rückt Wolfstein auf die Pelle Marco Rosbach 24.03.2026, 12:15 Uhr

i Durch den klaren Sieg im Westerwald-Duell gegen den JFV Wolfstein schöpft die Wirgeser B-Jugend neuen Mut im Regionalliga-Abstiegskampf. Andreas Hergenhahn

Die Spvgg EGC Wirges meldet sich im Abstiegskampf der U17-Regionalliga zurück. Durch den Sieg gegen Wolfstein ist das Team von Sascha Münz nicht mehr Letzter und bis auf einen Punkt an den JFV herangerückt. Für die U19 der EGC war hingegen mehr drin.

Bis auf einen Punkt ist die Wirgeser B-Jugend durch den Sieg im Westerwaldduell der Regionalliga an den Lokalrivalen JFV Wolfstein herangerückt und wittert nun Morgenluft im Abstiegskampf. Bei den A-Junioren musste sich die EGC beim Spitzenreiter geschlagen geben, Schlusslicht Eisbachtal war nicht im Einsatz.







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